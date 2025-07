La China Suárez reaccionó al descargo de Benjamín Vicuña: "Vuelvo a buscar a mis hijos"

"Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo", contó La China Suárez. Méndez, por su parte, agregó: "Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá".

"Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos", afirmó la mediática. En cuanto a las duras acusaciones contra Vicuña, agregó: "Me guardé tantas cosas... Fui leal con Benjamín, y que ahora me quiera cag... me da por las pelotas".

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de la China Suárez

La China Suárez este lunes arremetió contra Benjamín Vicuña, luego de que el chileno le quitara el permiso para viajar a Turquía con Mauro Icardi. Al enterarse de esto, la actriz se mostró muy molesta e hizo fuertes acusaciones contra su expareja.

A través de sus redes sociales, la novia de Mauro Icardi hizo un fuerte descargo contra el actor y lo acusó de no estar presente en la vida de Magnolia y Amancio, de haberle sido infiel durante su relación e incluso insinuó que el actor chileno sufre de adicciones.

Las palabras de la China causaron una gran repercusión y esto hizo que Benjamín Vicuña rompa el silencio y se defienda.

En LAM, Ángel de Brito contó que se comunicó con el actor apenas vio la publicación de la China Suárez. “A la tarde cuando vi estos posteos y le escribí”, empezó diciendo el conductor.

“Me escribió mientras estábamos al aire. Me pone: ‘No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos’“, declaró.

“Veremos si Benjamín se queda en esta tranquilidad que me escribe acá”, agregó el conductor de LAM quien le dejó una pregunta más al actor pero no recibió respuesta: “Le pregunto: ‘¿vas a llevarla a la justicia?’. Por ahora, no me contestó“.