Uno por uno, todos los famosos que apoyaron la Marcha Federal Universitaria
A través de las redes sociales, distintas figuras publicaron fotos y videos relatando su paso por la educación pública.
Actores, conductores y distintas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para pronunciarse a favor de la nueva Marcha Federal Universitaria que se llevó adelante este martes 12 de mayo en distintos puntos del país. Entre ellos, destacaron figuras como Universidades.
Una de las primeras en expresarse fue Laura Azcurra, quien compartió una serie de historias de Instagram convocando a sus seguidores a sumarse a la movilización. “La educación pública es muy importante para todos los argentinos y las argentinas y es pilar fundamental de cualquier sociedad. Vamos a defenderla. Tenemos que defenderla y no permitir su desfinanciamiento”, sostuvo.
La Marcha Federal Universitaria y el apoyo de los famosos
También Griselda Siciliani se manifestó públicamente y dejó un mensaje vinculado a la importancia de la universidad pública. “Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública porque es un derecho, es igualdad y es futuro”, expresó.
Entre quienes recordaron su experiencia personal apareció Joaquín Furriel, que contó que estudió en la actual Universidad Nacional de las Artes. “Sería inimaginable el recorrido que tuve como actor hasta el día de hoy sin aquella formación. Por eso hoy, a las 14.00 h, los invito a marchar en contra del desfinanciamiento de nuestra universidad. Por una universidad pública gratuita y de calidad”, comentó el actor.
Por su parte, Violeta Urtizberea publicó imágenes de su etapa escolar usando guardapolvo y destacó el rol que tuvo la educación estatal en su vida. “Toda mi educación se la debo a la educación pública”, escribió. Luego agregó: “Defendamos unas de las cosas más valiosas que tenemos los Argentinos. El conocimiento es transformador, nos iguala y nos puede cambiar la vida”.
Otra de las artistas que se sumó al reclamo fue Pilar Gamboa, quien compartió una foto retro de su infancia escolar junto al mensaje: “Hoy se marcha para defender no solo la educación pública, sino nuestro bastión de orgullo nacional”.
Desde la calle y en plena movilización, Michel Noher también dejó su postura clara al escribir: “Universidad pública, gratuita y de calidad”.
En tanto, Ángel de Brito recordó su recorrido académico y remarcó la importancia que tuvo la escuela pública en su historia personal. "Ayer, hoy y siempre tuve la fortuna de hacer todo mi recorrido educativo en la escuela pública. Y eso no solo me permitió trabajar en las mejores empresas privadas: me cambió la vida", señaló. Finalmente, concluyó con una frase contundente: “Ayer, hoy y siempre: educación pública”.
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