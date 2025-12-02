La Ciudad prepara un homenaje urbano permanente para Charly García: dónde y cuándo será
El legendario músico será distinguido en una intersección emblemática de Buenos Aires, con una placa, señalética especial y un mural de gran escala.
La Ciudad de BuenosAires ultima detalles para presentar un nuevo punto de referencia dedicado a una de sus figuras artísticas más determinantes. En el marco de esta iniciativa cultural, se confirmó que “Charly García tendrá su propia esquina llamada ‘Esquina Charly García’, en el barrio porteño de Palermo”, una acción que busca inscribir su nombre en un rincón neurálgico de CABA.
La ceremonia central está programada para el domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, dentro del complejo Palermo Off, situado en Arenales 3339. Desde la organización remarcan que este lugar funcionará como el núcleo de la jornada: “El acto central de la iniciativa tendrá lugar el próximo domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas en el complejo Palermo Off, que está precisamente ubicado en Arenales 3339”.
Entre los hitos previstos, sobresale la presentación de un mural de dimensiones considerables ubicado en la terraza del predio. Tal como adelantaron, “el punto neurálgico del evento será la inauguración de un mural oficial de grandes dimensiones, una obra que se emplazará en la terraza del predio”. El espacio elegido no es casual: se trata del ex Paseo del Sol, recordado por ser sede del mítico bar Planeta Júpiter, un sitio frecuentado por García durante la intensa movida cultural de los años 80.
La pieza fue concebida por el gestor cultural Mariano Cabrera y elaborada a partir de imágenes de Gabriel Rocca. Desde la producción destacaron: “La obra, diseñada por el gestor cultural Mariano Cabrera a partir de fotografías históricas de Gabriel Rocca, medirá 5,5 por 4,5 metros y será construido íntegramente en cerámicos”, subrayando la intención de crear un homenaje duradero.
El tributo porteño replica un reconocimiento previo realizado en los Estados Unidos. Tal como explicaron los impulsores, “la conmemoración en territorio porteño… se estructura como una réplica del tributo que se le realizó a García en Nueva York en 2023”, cuando la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley fue designada como “Charly García Corner”, en alusión directa a la foto icónica de Clics Modernos.
En cuanto al epicentro simbólico del homenaje local, los organizadores detallaron que “el vértice principal del homenaje será, sin duda, la esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, dirección donde reside actualmente el cantante”, lo que convierte al cruce en un punto especialmente significativo.
