La Ciudad prepara un homenaje urbano permanente para Charly García: dónde y cuándo será

Entre los hitos previstos, sobresale la presentación de un mural de dimensiones considerables ubicado en la terraza del predio. Tal como adelantaron, “el punto neurálgico del evento será la inauguración de un mural oficial de grandes dimensiones, una obra que se emplazará en la terraza del predio”. El espacio elegido no es casual: se trata del ex Paseo del Sol, recordado por ser sede del mítico bar Planeta Júpiter, un sitio frecuentado por García durante la intensa movida cultural de los años 80.