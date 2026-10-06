La confesión de Wanda Nara sobre su vida en París: "Borré esa etapa de mi vida"
Durante la última emisión de MasterChef, la conductora hizo una confesión sobre su etapa en Francia al recordar esos días con la ambientación del programa.
Durante una noche cargada de competencia y glamour, Wanda Nara transformó una ambientación temática sobre la capital francesa en el escenario perfecto para referirse a una de las etapas más complejas de su historia personal. En el marco de la segunda rueda de "MasterChef Celebrity", el estudio lució una ornamentación inspirada en Francia, marco que dio pie a que la conductora realizara una declaración tan escueta como contundente sobre sus años de residencia en territorio europeo junto a Mauro Icardi.
Todo comenzó cuando un integrante del jurado observó que el decorado parecía transportarla directamente a la capital gala. La empresaria confirmó la apreciación al señalar que habitó allí durante “tres, casi cuatro años”, en una charla que mantenía un tono ameno.
Sin embargo, al ser consultada sobre si había adquirido fluidez en el idioma local, la animadora cambió el eje de la conversación al manifestar: “No aprendí ni una palabra”. Seguidamente, la mediática profundizó sobre la huella de ese período sosteniendo: “No me acuerdo de más nada. Como que borré esa etapa de mi vida. Necesito hoy recordar cosas lindas”. Las palabras no pasaron desapercibidas para Diego Poggi, quien en la transmisión en directo vía streaming remarcó el impacto de la frase.
Los ecos del escándalo, la provocación en redes y la revelación de la China Suárez
La frase de la conductora resonó de manera inevitable entre los espectadores debido al trasfondo del denominado "Wandagate". Aquella estadía parisina, vinculada originalmente al paso de Icardi por el Paris Saint-Germain, quedó marcada a fuego por el encuentro clandestino que el futbolista mantuvo con Eugenia "China" Suárez el 26 de septiembre de 2021 en el hotel Le Royal Monceau, hecho que desencadenó el conflicto público semanas después con las publicaciones de Wanda en Instagram y su posterior viaje a Milán junto a Zaira Nara.
Aunque en aquel momento los implicados desmintieron una cita presencial y la pareja intentó una reconciliación, la historia terminó con la separación definitiva en julio de 2024. Recientemente, el propio jugador reavivó la polémica el 26 de septiembre de 2026, al cumplirse cinco años del suceso, publicando una imagen de la fachada del emblemático hotel parisino junto a la actriz con una dedicatoria que decía: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, confirmando así lo ocurrido en la fecha “26.09.21”.
A esa sorpresiva ratificación en redes se le sumaron las declaraciones de la propia intérprete en una entrevista concedida a Moria Casán, donde admitió el surgimiento del romance en la capital francesa al asegurar: “Nos enamoramos en París”. Pese a que en el piso de "MasterChef Celebrity" la empresaria no nombró de forma explícita a su exmarido ni a la actriz, dejó en claro su intención de tomar distancia de aquel pasado para enfocarse en el presente profesional que atraviesa, resguardada en el afecto de sus hijos y su entorno más cercano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario