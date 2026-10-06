La confesión de Wanda Nara sobre su vida en París: "Borré esa etapa de mi vida"

A esa sorpresiva ratificación en redes se le sumaron las declaraciones de la propia intérprete en una entrevista concedida a Moria Casán, donde admitió el surgimiento del romance en la capital francesa al asegurar: “Nos enamoramos en París”. Pese a que en el piso de "MasterChef Celebrity" la empresaria no nombró de forma explícita a su exmarido ni a la actriz, dejó en claro su intención de tomar distancia de aquel pasado para enfocarse en el presente profesional que atraviesa, resguardada en el afecto de sus hijos y su entorno más cercano.