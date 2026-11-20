También hizo referencia al crecimiento económico y profesional que consiguió Mauro durante esos años. Para Guido, la presencia de Wanda fue importante en esa etapa, especialmente por los contratos que consiguió y el nivel de vida que logró alcanzar. “Se fue para arriba”, señaló.

No obstante, al comparar aquel momento con la actualidad, manifestó una preocupación diferente por la situación del futbolista. “Ahora se le nota apagado”, expresó.

Su análisis fue todavía más crítico cuando habló sobre cómo ve a Mauro en el plano personal: “Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo que está haciendo con su vida”. Además, Guido lamentó que su hermano no esté desarrollando su actividad profesional dentro de las canchas.

La preocupación de Guido por el vínculo familiar con Mauro Icardi

Durante la entrevista, el rosarino también se detuvo en el impacto que esta situación podría tener en su padre. Recordó los esfuerzos que hizo la familia para acompañar la carrera de Mauro desde sus primeros años y consideró que debe ser difícil atravesar este momento.

“Debe ser jodido estar en su piel, pensando en qué pasa con este chico que no habla”, reflexionó.

Por último, Guido reconoció que durante mucho tiempo tuvo una imagen idealizada de su hermano y que siempre intentó construir una relación más cercana con él. Sin embargo, dejó en claro que ese acercamiento no siempre encontró una respuesta del otro lado. “Siempre quise tener ese contacto, pero si no es recíproco...”, manifestó.

El cierre de la charla llegó con una reflexión de Nora Colosimo, quien planteó que Mauro necesitaría un “abrazo de un familiar”, ya que no lo ve bien y considera que no estaría rodeado de las personas adecuadas. Guido coincidió con la mirada de la conductora y volvió a dejar en evidencia su inquietud por el presente de su hermano.