Guido Icardi fulminó a su hermano Mauro tras el escándalo con Wanda Nara: "Es una persona complicada"
El hermano de Mauro Icardi, estuvo en el programa de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, y opinó sobre el presente personal y laboral del delantero.
La relación entre Mauro Icardi y su entorno familiar volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez fue Guido Icardi quien se refirió al presente del delantero y compartió su mirada sobre los cambios que atravesó en los últimos años. Lo hizo durante una entrevista en Radio Tu, el ciclo conducido por Nora Colosimo, madre de Wanda Nara.
Desde el comienzo de la charla, el tatuador se mostró cercano a la familia de la conductora. Colosimo lo presentó como parte de “su familia” y él recibió con entusiasmo esas palabras. Sin embargo, al ser consultado por Mauro, no evitó expresar sus diferencias y lanzó una frase que llamó la atención: “Mi hermano está enamorado de sí mismo”.
En otro tramo de la entrevista, una de las integrantes del programa quiso saber si el futbolista había tenido siempre actitudes violentas. Guido descartó esa descripción, aunque reconoció que desde hace tiempo tiene una personalidad intensa. “No, pero siempre tuvo carácter fuerte y mucha personalidad”, respondió.
Guido Icardi destacó el rol de Wanda Nara en la vida de Mauro
Uno de los puntos centrales de la conversación fue la influencia que, según Guido, tuvo Wanda Nara durante su relación con el futbolista. Después de conocerla, el rosarino aseguró que la empresaria tenía una capacidad particular para manejar algunas de las actitudes de su hermano.
“Ahora que conozco a Wanda, ella era una persona que lo podía domar y tenerle las riendas”, sostuvo. En esa misma línea, volvió a describir el carácter del delantero con una frase contundente: “Mi hermano es una persona complicada”.
También hizo referencia al crecimiento económico y profesional que consiguió Mauro durante esos años. Para Guido, la presencia de Wanda fue importante en esa etapa, especialmente por los contratos que consiguió y el nivel de vida que logró alcanzar. “Se fue para arriba”, señaló.
No obstante, al comparar aquel momento con la actualidad, manifestó una preocupación diferente por la situación del futbolista. “Ahora se le nota apagado”, expresó.
Su análisis fue todavía más crítico cuando habló sobre cómo ve a Mauro en el plano personal: “Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo que está haciendo con su vida”. Además, Guido lamentó que su hermano no esté desarrollando su actividad profesional dentro de las canchas.
La preocupación de Guido por el vínculo familiar con Mauro Icardi
Durante la entrevista, el rosarino también se detuvo en el impacto que esta situación podría tener en su padre. Recordó los esfuerzos que hizo la familia para acompañar la carrera de Mauro desde sus primeros años y consideró que debe ser difícil atravesar este momento.
“Debe ser jodido estar en su piel, pensando en qué pasa con este chico que no habla”, reflexionó.
Por último, Guido reconoció que durante mucho tiempo tuvo una imagen idealizada de su hermano y que siempre intentó construir una relación más cercana con él. Sin embargo, dejó en claro que ese acercamiento no siempre encontró una respuesta del otro lado. “Siempre quise tener ese contacto, pero si no es recíproco...”, manifestó.
El cierre de la charla llegó con una reflexión de Nora Colosimo, quien planteó que Mauro necesitaría un “abrazo de un familiar”, ya que no lo ve bien y considera que no estaría rodeado de las personas adecuadas. Guido coincidió con la mirada de la conductora y volvió a dejar en evidencia su inquietud por el presente de su hermano.
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