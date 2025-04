La conmovedora reacción de Mirtha Legrand durante el homenaje de José María Muscari: "No me olviden"

Apenas tomó la palabra, Mirtha expresó su primera emoción de la noche con un reclamo dirigido a su familia. Su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos, Nacho y Juana Viale, no la acompañaron en el evento, algo que la diva no dejó pasar desapercibido: “Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo. Me hubiera gustado que mi familia esté aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia".

Pero el momento más emotivo llegó cuando, con lágrimas en los ojos, hizo un especial pedido a su público, demostrando una vez más el profundo amor que siente por quienes la han acompañado a lo largo de su carrera: “Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden. Esto es demasiado... Me he emocionado tanto... Todo lo que han visto es verdad. ¡Yo voy a recomendar esto a todo el mundo!".

Conmovida y agradecida, Mirtha recibió una ovación de pie por parte de los presentes, quienes le demostraron, una vez más, que su legado permanecerá intacto en la memoria de todos.

