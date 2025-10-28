La contundente decisión de la madre de Lourdes Fernández, tras el respaldo a Leandro García Gómez
La cantante brindó declaraciones respaldando a su pareja y ante dicha situación, Mabel López tomó una decisión contundente.
Hace unos días, Leandro García Gómez fue detenido por la Policía tras la denuncia presentada por Mabel López, madre de Lourdes Fernández.
La mujer había recurrido a la Justicia ante la preocupación por no conocer el paradero de su hija. Según García Gómez, Lourdes se encontraba en la casa de una amiga; sin embargo, las autoridades ingresaron a su departamento y allí encontraron a la cantante.
Este martes, en el programa A la tarde, Lourdes habló sobre la situación y sorprendió con sus palabras sobre su pareja: "Leandro no me hizo nada", afirmó.
Tras los dichos de la artista, Mabel López se comunicó con el ciclo de Karina Mazzocco y ratificó que mantiene firme su acusación. "Escuché lo que dijo mi hija. Coincido con ella: 'todo es muy triste'. De entrada, él era amoroso y después no sé lo que le pasó", explicó la madre.
Karina Mazzocco destacó: "Dice que él no le hizo nada", a lo que Mabel respondió: "Yo sé que han estado declarando toda la mañana mucha gente del entorno de ella, que presentaron pruebas, audios... lo que te imagines y hasta fotos", reafirmando su denuncia contra García Gómez.
Cuando la periodista Carmela Bárbaro le preguntó si temía que la denuncia se cayera, Mabel sostuvo: "No, no tengo miedo de eso. Ella tiene todo un potencial para darse cuenta de lo que vivió. Tiene que hacer un tratamiento".
Finalmente, ante la consulta de Luis Ventura sobre si sostenía la denuncia, la mujer concluyó: "Bueno, pero ustedes hablaron con Yamil Castro Biancho y, frente a todas las pruebas, más que evidentes, se está hablando de una voluntad viciada. Eso es lo que tengo entendido".
Lourdes Fernández se mostró públicamente tras el incidente y volvió a defender a su expareja
Lourdes Fernández, integrante de Bandana, rompió el silencio este martes tras el incidente de la semana pasada y compartió detalles sobre su estado de salud, además de expresar su preocupación por la situación judicial de su expareja, Leandro García Gómez.
"Estoy bien. Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde", contó la artista en diálogo con A la tarde, quien había estado resguardada luego de que la Policía de la Ciudad la retirara del departamento de su expareja, que actualmente se encuentra detenido por la presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario