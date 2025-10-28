La contundente decisión de la madre de Lourdes Fernández, tras el respaldo a Leandro García Gómez

Cuando la periodista Carmela Bárbaro le preguntó si temía que la denuncia se cayera, Mabel sostuvo: "No, no tengo miedo de eso. Ella tiene todo un potencial para darse cuenta de lo que vivió. Tiene que hacer un tratamiento".

Finalmente, ante la consulta de Luis Ventura sobre si sostenía la denuncia, la mujer concluyó: "Bueno, pero ustedes hablaron con Yamil Castro Biancho y, frente a todas las pruebas, más que evidentes, se está hablando de una voluntad viciada. Eso es lo que tengo entendido".

Embed - America TV on Instagram: " LA PALABRA DE MABEL, LA MAMÁ DE LOURDES DE BANDANA "Es una situación muy triste" "Puede ser que tenga miedo" "Yo sostengo la denuncia que hice" 144 - Línea de atención, contención y asesoramiento para casos de violencia de género. Cc #ALaTarde @JotaxTV" View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Lourdes Fernández se mostró públicamente tras el incidente y volvió a defender a su expareja

Lourdes Fernández, integrante de Bandana, rompió el silencio este martes tras el incidente de la semana pasada y compartió detalles sobre su estado de salud, además de expresar su preocupación por la situación judicial de su expareja, Leandro García Gómez.

"Estoy bien. Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde", contó la artista en diálogo con A la tarde, quien había estado resguardada luego de que la Policía de la Ciudad la retirara del departamento de su expareja, que actualmente se encuentra detenido por la presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género.