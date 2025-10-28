Elecciones Legislativas: arrancó el escrutinio definitivo, con ocho provincias en pugna

Elecciones Legislativas: provincias en pugna

En Buenos Aires, la diferencia entre La Libertad Avanza (3.605.127 votos, 41,45%) y Fuerza Patria (3.558.527 votos, 40,91%) es de apenas 46.600 sufragios, lo que podría modificar la asignación de una banca de Diputados y alterar la composición de los bloques legislativos.

En Chaco la ventaja de La Libertad Avanza es de 11.581 votos sobre Fuerza Patria. Una eventual reversión definiría cuáles bancas por mayoría quedan en manos de cada fuerza.

Santa Cruz registra la mayor paridad: Fuerza Santacruceña lidera con 728 votos sobre La Libertad Avanza, en disputa por tres bancas al Senado.

En La Rioja, la diferencia es de apenas 621 votos entre Federales Defendamos La Rioja y La Libertad Avanza. Mientras que en La Pampa la ventaja del peronismo es de 2.093 votos.

También se siguen de cerca los resultados en Chubut, Corrientes y Río Negro, donde márgenes muy estrechos podrían alterar la distribución final de las bancas y reconfigurar la representación legislativa provincial.

La importancia del escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo es la única instancia con valor legal y puede confirmar o modificar los resultados provisorios. A diferencia del conteo inicial, implica revisión detallada de actas, posibles aperturas de urnas y resolución de incidencias presentadas por las agrupaciones políticas.

Las agrupaciones pueden fiscalizar mesa por mesa, cotejar actas, solicitar revisiones y recurrir ante irregularidades. El procedimiento permite subsanar deficiencias, corregir errores materiales y validar certificados de escrutinio, garantizando la transparencia y legitimidad de los resultados electorales.