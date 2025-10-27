Sofía Mora reveló los hechos de violencia que vivió con su ex Benja Torres, quien apareció en vivo en Luzu TV

En diálogo con minutouno.com, Sofi habló de lo que sintió al ver a su ex pareja en este programa. "Sinceramente me tomó de sorpresa, porque hasta hace unos días había hablado con su prima Ángela sobre el tema", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Me dijo que se le caía la cara de vergüenza, que lo lamentaba mucho y que iba a hablar seriamente con él. Posteriormente, los veo abrazándose en Luzu como si nada hubiera pasado".

Consultada sobre si Benjamín intentó contactarse con ella luego de que se hiciera pública esta situación, la joven contestó: "No, está bloqueado de todas las redes sociales. Cuando mi familia se entero, mi papá le mandó un mensaje y nunca le respondió. Lo mismo una amiga mía".

"Supongo que al tener apellido ningún medio quiere involucrarse en el tema", dijo sobre la poca repercusión que tuvo su denuncia por violencia de género.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sofiamor_a/status/1982882014551515504?t=GA4zKx6LAzlQYbZXG9g8cg&s=19&partner=&hide_thread=false buenisimo el tipo que me pego un trompazo en la cara como si nada en la television https://t.co/vvJy5wPOOt — Sofia Mora (@sofiamor_a) October 27, 2025

Los hechos de violencia que sufrió Sofía Mora con Benjamín Torres

En una entrevista con el periodista Javi Gutiérrez, Sofía relató con detalles lo que tuvo que vivir con Benjamín Torres y su relato estremeció a todos.

"Yo tuve una historia de cómo me enamore muy linda, yo me enamoré de una manera muy genuina. Y de repente, comenzó a sacarse la mascara y demostrarme que era una persona enferma. Era una persona insegura, violenta y narcisista que no le importaba arruinarte un momento y hacértela pasar mal por una inseguridad de él y lo manifestaba de manera violenta", reveló en su momento.

En esa misma charla, Mora contó que una vez que terminó la relación, decidió escribirle a la expareja anterior de Benjamín en busca de respuestas. Le contó sobre la manipulación y la violencia que había sufrido, y obtuvo una confirmación estremecedora: “Sí, todo lo que me estás contando me hace recordar lo que yo viví. También le pegaba piñas a las paredes, me zamarreaba de los brazos; era un violento”.