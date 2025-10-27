Sofía Mora reveló los hechos de violencia que vivió con su ex Benja Torres, quien apareció en vivo en Luzu TV
El sobrino de Diego Torres estuvo en un programa de Luzu TV y la cantante relató a minutouno.com los terribles momentos que tuvo que vivir.
En la previa a su último show en Buenos Aires, Sofía Mora apareció en las redes sociales para denunciar públicamente a su ex pareja, Benja Torres, sobrino de Diego, luego que apareciera en un programa de LUZU TV junto a su tío y Ángela Torres.
La joven artista viene de estrenar su EP "El mundo real", donde logró canalizar las situaciones de violencia que vivió con el cantante y que no había podido contarlo antes.
La artista estuvo en pareja por más de un año con el nieto de Lolita Torres, hasta que decidió ponerle fin tras una suma de hechos violentos que, según denunció, ocurrieron tanto en el plano físico como en el psicológico. Desde entonces, comenzó a visibilizar lo que vivió a través de las redes sociales.
Este lunes, Benjamín estuvo de invitado junto a Diego Torres, su tío, en los estudios de Luzu TV para musicalizar la mañana de Nadie Dice Nada, el programa de streaming más visto del país y en el que también participa su prima, la cantante y actriz Ángela Torres.
En ese momento, se viralizó un clip de la familia y Sofía salió al cruce. "El tipo que me pegó un trompazo en la cara, como si nada en la televisión", escribió en su cuenta de X (ex Twitter). Rápidamente, esto tomó una gran repercusión y desató todo tipo de comentarios.
En diálogo con minutouno.com, Sofi habló de lo que sintió al ver a su ex pareja en este programa. "Sinceramente me tomó de sorpresa, porque hasta hace unos días había hablado con su prima Ángela sobre el tema", comenzó diciendo.
Y, agregó: "Me dijo que se le caía la cara de vergüenza, que lo lamentaba mucho y que iba a hablar seriamente con él. Posteriormente, los veo abrazándose en Luzu como si nada hubiera pasado".
Consultada sobre si Benjamín intentó contactarse con ella luego de que se hiciera pública esta situación, la joven contestó: "No, está bloqueado de todas las redes sociales. Cuando mi familia se entero, mi papá le mandó un mensaje y nunca le respondió. Lo mismo una amiga mía".
"Supongo que al tener apellido ningún medio quiere involucrarse en el tema", dijo sobre la poca repercusión que tuvo su denuncia por violencia de género.
Los hechos de violencia que sufrió Sofía Mora con Benjamín Torres
En una entrevista con el periodista Javi Gutiérrez, Sofía relató con detalles lo que tuvo que vivir con Benjamín Torres y su relato estremeció a todos.
"Yo tuve una historia de cómo me enamore muy linda, yo me enamoré de una manera muy genuina. Y de repente, comenzó a sacarse la mascara y demostrarme que era una persona enferma. Era una persona insegura, violenta y narcisista que no le importaba arruinarte un momento y hacértela pasar mal por una inseguridad de él y lo manifestaba de manera violenta", reveló en su momento.
En esa misma charla, Mora contó que una vez que terminó la relación, decidió escribirle a la expareja anterior de Benjamín en busca de respuestas. Le contó sobre la manipulación y la violencia que había sufrido, y obtuvo una confirmación estremecedora: “Sí, todo lo que me estás contando me hace recordar lo que yo viví. También le pegaba piñas a las paredes, me zamarreaba de los brazos; era un violento”.
