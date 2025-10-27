La Oficina de Violencia Doméstica calificó como víctima de "alto riesgo" a Lourdes de Bandana

Lourdes de Bandana reapareció tras el calvario con su pareja: "Gracias por el cariño, estoy bien"

Después de atravesar días de profunda angustia y conmoción, Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, rompió el silencio con un mensaje esperanzador. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la artista agradeció el apoyo recibido y habló sobre su estado actual, luego del episodio de violencia y encierro que sufrió en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, quien fue posteriormente detenido.

En el registro, Lourdes se mostró serena, con el rostro relajado y el cabello suelto, reflejando un ánimo distinto al de las últimas semanas: “Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, comenzó diciendo la cantante, mirando a cámara.

Con visible alivio, agregó un reconocimiento especial al personal de salud que la acompañó: “Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

La intérprete confirmó que retomará su agenda artística con la vuelta de Bandana y su participación en un festival junto a los A*Teens y Germán “Tripa” Tripel, en lo que será su regreso oficial a los escenarios. “Sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público y a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, señaló, con tono reflexivo, anticipando que aún no se referirá en profundidad al hecho que la tuvo en el centro de la atención mediática.

lourdes bandana

El video finaliza con Lourdes afirmando su deseo de mirar hacia adelante: “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, la casa que me vio nacer. Espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”. La historia fue acompañada por la frase “1 día a la vez”, símbolo de su proceso de recuperación emocional.

Sus palabras fueron las primeras tras el impactante episodio ocurrido el 25 de octubre, cuando denunció haber estado doce horas privada de su libertad en el departamento de su pareja. En aquel momento, había publicado un extenso descargo en redes donde describía su sufrimiento y cuestionaba el tratamiento público del caso.

“Algunas cuestiones están fuera de contexto, incluso de personas que no me llaman hace años y lloran en cámara”, había expresado entonces. Hoy, en cambio, Lourdes parece enfocada en su recuperación, su arte y su público. Con un mensaje sereno pero firme, transmitió la idea de que su regreso a los escenarios será también un renacer personal, en el que la música y el apoyo de sus seguidores cumplen un papel fundamental.