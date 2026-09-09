La costosa cartera con la que se mostró Tini Stoessel: está valuada en una fortuna

Enfocada en dar cumplimiento a sus compromisos artísticos asumidos previamente, la estrella de la música se apoya en sus colaboradores de confianza y en su prometido, el futbolista Rodrigo De Paul, para encarar la segunda fase de sus presentaciones en vivo. Durante una de sus apariciones frente a los espectadores, la referente juvenil expresó: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”.