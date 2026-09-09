La costosa cartera con la que se mostró Tini Stoessel: está valuada en una fortuna
Luego de estar desaparecida en redes sociales, la cantante se mostró modelando distintos productos costosos que sorprendieron a sus fans. Los detalles.
En medio del revuelo mediático originado por las dudas sobre sus activos y el proceso de auditoría abierto sobre sus rendimientos económicos, Tini Stoessel reapareció públicamente exhibiendo exclusivos artículos de diseñador de cotización internacional. La cantante optó por mantener el hermetismo frente a las informaciones periodísticas referidas a las tensiones en su entorno de origen.
No obstante, en sus recientes presentaciones en vivo sobre las tablas, la referente del pop latino se encargó de dejar en claro su postura de resiliencia frente a su público seguidor. A través de un reciente álbum de fotografías colgado en sus plataformas virtuales, la celebridad se mostró desde la intimidad de su habitación de hotel vistiendo piezas de alto costo.
Entre los accesorios elegidos por la artista sobresale un bolso de noche metálico ornamentado con dije, firmado por la casa Gucci, cuyo precio en el mercado alcanza los 5.200 dólares. La nómina de artículos exclusivos continuó con una cartera de hombro mediana modelo Jackie Slim en tono blanco. Según los datos constatados por la Agencia Noticias Argentinas, este modelo de marroquinería de lujo posee un valor estimado en 2.450 dólares.
Para completar su vestuario, la compositora sumó unos lentes de sol oscuros de la firma Gucci Eyewear, caracterizados por un armazón de formato rectangular y el detalle distintivo de la doble G dorada entrelazada sobre las patillas. Dicho elemento de protección solar cuenta con un costo comercial de 465 dólares.
Enfocada en dar cumplimiento a sus compromisos artísticos asumidos previamente, la estrella de la música se apoya en sus colaboradores de confianza y en su prometido, el futbolista Rodrigo De Paul, para encarar la segunda fase de sus presentaciones en vivo. Durante una de sus apariciones frente a los espectadores, la referente juvenil expresó: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”.
Asimismo, las secuelas emocionales del conflicto interno fueron abordadas en el ciclo "Intrusos", emitido por la pantalla de América TV. En esa emisión, la periodista Paula Varela aportó detalles sobre el seguimiento profesional que realiza la artista con una especialista en salud mental: “Me dijeron que ella está bien, fuerte con la situación y acompañada de su terapeuta española, que le hizo mucho bien. Y que a partir de esta terapia ella empezó tal vez a tener estas reacciones que a la familia empezó a llamarles la atención”.
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