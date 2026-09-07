El abogado de Alejandro Stoessel habló de su relación actual con Tini: "Cuando te dicen 'ladrón'..."

Asimismo, remarcó que “es documentación que Alejandro le brindó al apoderado de Tini y más allá de eso no hubo ningún inconveniente”, añadiendo que “Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos”.

Por otro lado, consultado por el periodista Juan Echegoyen sobre si la cantante bloqueó a sus progenitores, Rodríguez señaló que desconoce esa medida, aunque ratificó la interrupción del diálogo cotidiano al revelar que “hace dos meses que no están hablando”.

En cuanto al trasfondo del distanciamiento, el letrado lo vinculó a una reestructuración laboral de la intérprete, evaluando que “hay etapas que se terminan siempre, pero no tienen por qué terminar mal ni mucho menos”. En esa línea, sostuvo: “Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro”.

Aun así, Rodríguez remarcó que “lo que no cabe duda es que Alejandro fue un factor muy importante en la carrera de Tini”. El letrado criticó duramente el tratamiento del tema en los medios, lamentando las imputaciones hacia su defendido: “Hay un sector de la prensa que lo ha calificado fuertemente a Alejandro. Le han dicho estafador, han dicho que le ha robado a la hija en forma afirmativa”.

Frente a este escenario, Rodríguez anticipó que analizan acudir a la justicia contra quienes lanzaron severas acusaciones, aclarando que no será “contra el periodismo, porque el periodismo tiene el deber de informar”, sino que “estamos evaluando conjuntamente con Alejandro y Mariana iniciar acciones hacia algunas personas que han afirmado cosas que no son ciertas”.

Sobre las denuncias por agresiones a cronistas, el abogado respaldó al productor señalando que “no tiene ningún tipo de autocrítica. Él me manifiesta que él no tiró ninguna piedra y le creo”. Para cerrar, el letrado se mostró confiado en una reconciliación familiar en el mediano plazo, opinando que “en el corto plazo esto se va a terminar”, aunque advirtió sobre las secuelas del estigma social señalando que “el problema es que cuando a vos te dicen ladrón, eso ya no tiene vuelta. Cuando a vos te dicen estafador, no tiene vuelta”.