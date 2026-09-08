En medio de su disputa familiar, Tini Stoessel habló de su salud mental: "Sigue siendo un tabú"
La cantante se tomó unos minutos durante su show en Monterrey para transmitirle a sus fans sus palabras de agradecimiento, y un poco de sabiduría.
Este año resultó particularmente movilizante para Tini Stoessel y no sólo en materia laboral sino también dentro de su familia, con la pulseada que mantiene con su padre y exrepresentante, Alejando Stoessel. Todo se sublimó en el momento vivido esta semana en su show de Monterrey, donde habló de su salud mental.
Tini Stoessel habló de salud mental en México
Además de agradecer a su equipo y a sus fans "por hacerla feliz", la cantante recordó sus inicios como protagonista de un espectáculo infanto-juvenil y su camino hasta consagrarse como estrella pop con canciones más adultas.
"También pasar por este álbum, ver como también ustedes de alguna maenra, con alguna canción, hoy los está acompañando. Me parece que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por un proceso, y déjense ayudar. Por amigos, por las personas que más quieren, no se sientan locos", expresó la artista.
"Creo que hablar de salud mental para muchas personas sigue siendo un tabú", reconoció Tini, atenta al silencio de su público en México.
"Es una realidad importante para todos nosotros y creo que todos venimos con cargas emocionales para adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor. Al final, más allá de todas las personas que están alrededor... es uno el que se termina salvando", convino.
"Les quiero decir que si hay alguien acá que está pasando por algo dénse una segunda oportunidad, tercera o cuarta para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren bien", cerró antes de presentar la siguiente canción del show.
Esta semana trascendió que Tini Stoessel y su padre habían llegado a un acuerdo tras una auditoría, pero la conductora Yanina Latorre aclaró que "por ahora están lejos de arreglar".
"Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini”, reveló la chimentera. El transe familiar sigue y mientras tanto la cantante de 29 años prepara su casamiento con el futbolista de la Selección Rodrigo De Paul y sigue de gira por México con su Futttura World Tour.
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