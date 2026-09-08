En medio de su disputa familiar, Tini Stoessel habló de su salud mental: "Sigue siendo un tabú"

"Les quiero decir que si hay alguien acá que está pasando por algo dénse una segunda oportunidad, tercera o cuarta para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren bien", cerró antes de presentar la siguiente canción del show.

Esta semana trascendió que Tini Stoessel y su padre habían llegado a un acuerdo tras una auditoría, pero la conductora Yanina Latorre aclaró que "por ahora están lejos de arreglar".

"Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini”, reveló la chimentera. El transe familiar sigue y mientras tanto la cantante de 29 años prepara su casamiento con el futbolista de la Selección Rodrigo De Paul y sigue de gira por México con su Futttura World Tour.