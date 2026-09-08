"Están lejos de...": Yanina Latorre reveló qué pasa entre Tini Stoessel y su padre

De esta manera, la versión que hablaba de un acuerdo prácticamente cerrado quedaría lejos de la realidad. Según la información que recibió Yanina, las partes todavía se encuentran negociando y no habría una fecha definida para ponerle fin a la disputa.

La conductora también hizo hincapié en lo particular que resulta el proceso y en las dificultades que estarían encontrando para llegar a un punto en común.

“Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante”, señaló durante el programa.

A pesar de las diferencias, Latorre confirmó que desde el entorno de la cantante ya existe una propuesta concreta sobre la mesa. Sin embargo, por el momento no habría acuerdo entre las partes.

“Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo”, concluyó.

La información se conoce mientras continúan las versiones sobre la interna familiar y económica que atraviesa la cantante. Por ahora, y según lo que contó Yanina, las negociaciones siguen abiertas y todavía no hay un cierre definitivo.