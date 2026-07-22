"La Cuerpo" dejó "La Casa de los Gemelos" de España tras un inesperado episodio: qué pasó

En las imágenes difundidas del programa se pudo observar a Jazmín mientras estaba cerca de la pileta y sufría una descompensación que alertó a quienes se encontraban alrededor.

El episodio también provocó una ola de comentarios en redes, donde algunos usuarios comenzaron a lanzar especulaciones sobre lo ocurrido, aunque esas versiones no fueron confirmadas.

A pesar del breve paso por el reality, “La Cuerpo” aseguró que se llevó una experiencia valiosa y agradeció la oportunidad de haber formado parte del proyecto español.

“También quiero agradecer de corazón a los Gemelos y a toda la producción por haber confiado en mí y por darme la oportunidad de vivir esta experiencia única en España”, expresó en su despedida.