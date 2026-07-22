"La Cuerpo" dejó "La Casa de los Gemelos" de España tras un inesperado episodio: qué pasó
Jazmín Salinas se retiró del programa español apenas 24 horas después de su ingreso. La influencer explicó que una situación de “fuerza mayor” la hizo salir.
La aventura de Jazmín Salinas, más conocida como “La Cuerpo”, en el reality español “La Casa de los Gemelos” duró apenas un día. La mediática argentina confirmó su salida del programa luego de atravesar una situación personal que modificó por completo sus planes en Europa.
A través de sus redes sociales, la influencer publicó un comunicado en el que reveló que decidió abandonar la competencia por una emergencia familiar vinculada a un incendio ocurrido en su vivienda. “Quiero comunicarles que he tomado la difícil decisión de abandonar el reality debido a una situación personal de fuerza mayor”, escribió Jazmín al anunciar su salida del ciclo.
Según explicó, el siniestro en su domicilio la llevó a priorizar su regreso al país para ocuparse de la situación y acompañar a sus seres queridos. “En las últimas horas se produjo un incendio en mi domicilio y, en este momento, mi prioridad es regresar para resolver esta situación y acompañar a mi familia”, expresó en el mensaje que compartió con sus seguidores.
Además, la mediática tuvo palabras de agradecimiento para quienes intervinieron durante la emergencia y destacó el trabajo realizado por los Bomberos Voluntarios de Guernica, cuya rápida intervención permitió controlar el episodio.
Una participación marcada por la polémica
La salida de “La Cuerpo” llegó después de un comienzo cargado de tensión dentro del reality. Durante su primera jornada en la mansión, la argentina protagonizó un momento que generó preocupación entre sus compañeros y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las imágenes difundidas del programa se pudo observar a Jazmín mientras estaba cerca de la pileta y sufría una descompensación que alertó a quienes se encontraban alrededor.
El episodio también provocó una ola de comentarios en redes, donde algunos usuarios comenzaron a lanzar especulaciones sobre lo ocurrido, aunque esas versiones no fueron confirmadas.
A pesar del breve paso por el reality, “La Cuerpo” aseguró que se llevó una experiencia valiosa y agradeció la oportunidad de haber formado parte del proyecto español.
“También quiero agradecer de corazón a los Gemelos y a toda la producción por haber confiado en mí y por darme la oportunidad de vivir esta experiencia única en España”, expresó en su despedida.
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