Claudio Bravo criticó a la Selección Argentina tras la final: "Hay que saber perder"
El ex arquero chileno cuestionó la actitud de algunos futbolistas argentinos durante los festejos de España y aseguró que la Albiceleste dejó "una imagen que da que pensar" tras la derrota.
El ex arquero de la selección chilena y campeón de América, Claudio Bravo, se sumó a las repercusiones que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y fue crítico con la actitud de algunos futbolistas de la Albiceleste una vez consumada la derrota por 1-0 en el MetLife Stadium.
Durante su participación en el programa F90 Chile, Bravo se refirió a los incidentes ocurridos tras el pitazo final, que derivaron en una investigación disciplinaria de la FIFA, y consideró que al conjunto dirigido por Lionel Scaloni le faltó aceptar el resultado deportivo.
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"Esto existe desde toda la vida; unos celebran y otros se quedan con la amargura, pero también hay que saber perder y eso fue una de las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final en la premiación", expresó el ex futbolista. En la misma línea, el ex capitán de Chile señaló: "Es un detalle que deja mucho que desear. El pasillo se lo hace España y no Argentina a España. Luego, en la premiación, los que están de espalda a la celebración son los jugadores de Argentina".
Las declaraciones de Bravo llegan en medio de la polémica por los cruces que protagonizaron futbolistas de ambos seleccionados después de la final. Según trascendió, la FIFA abrió un expediente para analizar los incidentes que involucraron a jugadores como Nahuel Molina, Leandro Paredes y miembros del cuerpo técnico argentino.
Pese a las críticas, la Selección Argentina permaneció en el campo de juego durante la ceremonia de premiación y posteriormente se acercó a las tribunas para agradecer el apoyo de los miles de hinchas que acompañaron al equipo a lo largo de toda la Copa del Mundo.
La derrota en Nueva Jersey puso fin al sueño del bicampeonato para la Albiceleste, que volvió a disputar una final mundialista tras haberse consagrado en Qatar 2022. España, por su parte, levantó su segunda Copa del Mundo y cerró un torneo en el que fue uno de los equipos más sólidos de la competencia.
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