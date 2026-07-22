Claudio Bravo criticó a la Selección Argentina tras la final: "Hay que saber perder"

Claudio Bravo, excompañero de Messi, liquidó a la Selección Argentina

"Esto existe desde toda la vida; unos celebran y otros se quedan con la amargura, pero también hay que saber perder y eso fue una de las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final en la premiación", expresó el ex futbolista. En la misma línea, el ex capitán de Chile señaló: "Es un detalle que deja mucho que desear. El pasillo se lo hace España y no Argentina a España. Luego, en la premiación, los que están de espalda a la celebración son los jugadores de Argentina".