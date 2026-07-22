Gavi habló sobre la pelea tras la final del Mundial 2026: "No creo que tengan que..."
El mediocampista español se refirió a los incidentes entre jugadores de España y Argentina luego de la final del Mundial 2026 y opinó sobre la investigación que lleva adelante la FIFA.
La final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. A tres días de la victoria de España sobre Argentina en el MetLife Stadium, Gavi se refirió por primera vez a los incidentes que tuvieron lugar una vez terminado el encuentro y fijó su postura sobre las posibles sanciones que podría aplicar la FIFA.
El futbolista del Barcelona, que protagonizó uno de los cruces más comentados con Leandro Paredes en medio de los festejos españoles, fue consultado durante un homenaje realizado en Los Palacios y Villafranca acerca de la investigación abierta por el máximo organismo del fútbol mundial.
Lejos de mostrarse a favor de un castigo ejemplar para los futbolistas argentinos, el campeón del mundo sorprendió con una postura conciliadora: "No, si te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos", aseguró Gavi al ser consultado sobre la posibilidad de que la FIFA sancione a los jugadores de la Albiceleste. Sin embargo, el mediocampista reconoció que las imágenes posteriores al partido no fueron las mejores: "Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta".
Gavi le bajó el tono a su cruce con Leandro Paredes: pidió que no sancionen a nadie
Finalmente, dejó una reflexión sobre cómo deberían resolverse este tipo de situaciones: "Quizás lo más lógico para mí sería expulsarlo en el partido y ya está, pero, como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así".
Los incidentes comenzaron inmediatamente después del pitazo final. Mientras España iniciaba los festejos por la obtención de su segunda Copa del Mundo, varios futbolistas argentinos reaccionaron con bronca y se produjeron empujones y forcejeos en distintos sectores del campo de juego.
Uno de los momentos de mayor tensión tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Eric García. El mediocampista argentino tomó del cuello al defensor español y la situación escaló rápidamente con la intervención de otros futbolistas, entre ellos el propio Gavi, que terminó en el césped en medio del tumulto. En paralelo, Nahuel Molina protagonizó un cruce con Rodri y Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también mantuvo un fuerte intercambio con Dani Olmo.
Mientras tanto, la FIFA continúa con la investigación disciplinaria. El organismo ya designó a un instructor para analizar las actas arbitrales y las imágenes de los incidentes antes de determinar si corresponde aplicar sanciones. Por lo pronto, Gavi eligió bajar el tono de la polémica y dejó una frase que no pasó desapercibida: para el mediocampista español, lo ocurrido debe quedar dentro de la cancha y no derivar en suspensiones posteriores.
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