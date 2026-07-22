Gavi habló sobre la pelea tras la final del Mundial 2026: "No creo que tengan que..."

Uno de los momentos de mayor tensión tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Eric García. El mediocampista argentino tomó del cuello al defensor español y la situación escaló rápidamente con la intervención de otros futbolistas, entre ellos el propio Gavi, que terminó en el césped en medio del tumulto. En paralelo, Nahuel Molina protagonizó un cruce con Rodri y Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también mantuvo un fuerte intercambio con Dani Olmo.

Mientras tanto, la FIFA continúa con la investigación disciplinaria. El organismo ya designó a un instructor para analizar las actas arbitrales y las imágenes de los incidentes antes de determinar si corresponde aplicar sanciones. Por lo pronto, Gavi eligió bajar el tono de la polémica y dejó una frase que no pasó desapercibida: para el mediocampista español, lo ocurrido debe quedar dentro de la cancha y no derivar en suspensiones posteriores.