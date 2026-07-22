Ronaldo fue contundente tras la final del Mundial 2026: "Fue una paliza"

En la misma línea, destacó que el estilo español representa una evolución del tradicional tiki-taka y lo comparó con las ideas de entrenadores como Pep Guardiola y Johan Cruyff: "España ha demostrado una forma de jugar realmente única. Ese tiki-taka, pero con paciencia y estrategia, recuerda mucho al estilo de Guardiola y a la filosofía de Cruyff, que decía que la mejor estrategia era tener siempre el balón", explicó.

Por último, Ronaldo destacó el nivel individual de Rodri y lo señaló como uno de los grandes candidatos a quedarse con el próximo Balón de Oro: "Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar", concluyó el brasileño.

Las declaraciones de Ronaldo rápidamente se viralizaron en las redes sociales y reabrieron el debate sobre la superioridad mostrada por España durante el Mundial 2026, torneo en el que levantó su segunda Copa del Mundo tras derrotar a la Argentina en Nueva Jersey.