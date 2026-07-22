Ronaldo fue contundente tras la final del Mundial 2026: "Fue una paliza"
El histórico delantero brasileño analizó la victoria de la Roja en la Copa del Mundo, elogió el estilo de juego del equipo de Luis de la Fuente y aseguró que el marcador quedó corto.
La consagración de España en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones en todo el mundo y uno de los que dejó una opinión contundente fue Ronaldo Nazario. El exdelantero brasileño analizó la final ante la Selección Argentina y aseguró que el equipo europeo dominó ampliamente el partido disputado en el MetLife Stadium.
A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 no escatimó elogios para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente y consideró que el 1-0 final no reflejó la superioridad exhibida a lo largo de los 120 minutos.
"España dominó de principio a fin. No le salieron los goles y no ganó por la ventaja que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", afirmó Ronaldo. Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la comparación que realizó entre ambos seleccionados. "Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar", sostuvo.+
El exfutbolista también cuestionó el rendimiento de la Albiceleste durante la final y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni no pudo mostrar la principal virtud que había exhibido durante gran parte del certamen: "Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importantes", expresó.
Además, Ronaldo realizó un análisis más amplio sobre el recorrido de la Selección argentina en la Copa del Mundo y señaló que llegó a la final más por carácter que por funcionamiento colectivo: "Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El 'Joga Bonito' de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor", manifestó.
En la misma línea, destacó que el estilo español representa una evolución del tradicional tiki-taka y lo comparó con las ideas de entrenadores como Pep Guardiola y Johan Cruyff: "España ha demostrado una forma de jugar realmente única. Ese tiki-taka, pero con paciencia y estrategia, recuerda mucho al estilo de Guardiola y a la filosofía de Cruyff, que decía que la mejor estrategia era tener siempre el balón", explicó.
Por último, Ronaldo destacó el nivel individual de Rodri y lo señaló como uno de los grandes candidatos a quedarse con el próximo Balón de Oro: "Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar", concluyó el brasileño.
Las declaraciones de Ronaldo rápidamente se viralizaron en las redes sociales y reabrieron el debate sobre la superioridad mostrada por España durante el Mundial 2026, torneo en el que levantó su segunda Copa del Mundo tras derrotar a la Argentina en Nueva Jersey.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario