El emotivo mensaje de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: "Identidad"
Corina Scaloni compartió una profunda reflexión luego de la derrota de la Selección argentina ante España y destacó el legado construido por su hermano.
La derrota en la final del Mundial 2026 dejó una mezcla de tristeza y orgullo entre los argentinos. En medio del cimbronazo emocional que significó la caída ante España, la hermana de Lionel Scaloni, Corina, publicó un sentido mensaje en redes sociales para acompañarlo y reivindicar todo lo conseguido durante estos años.
A través de una publicación que rápidamente cosechó repercusiones, Corina eligió poner el foco en algo que, según expresó, excede el resultado deportivo. La familiar del entrenador destacó la identidad que logró consolidar la Selección y el vínculo especial que se generó con los hinchas.
El posteo de Corina, la hermana de Lionel Scaloni
“Eso va más allá del resultado, la identidad y el sentido de pertenencia. Orgullosamente argentinos”, escribió junto a una imagen vinculada al técnico campeón del mundo en 2022 y protagonista de una nueva final mundialista.
El mensaje tuvo un fuerte impacto porque apareció apenas después del golpe de perder la definición, en un contexto donde el análisis deportivo suele quedar atrapado en la lógica binaria del triunfo o la derrota. Corina eligió correrse de esa mirada reduccionista y ponderó el proceso que transformó a la Selección en un equipo con una impronta propia.
Durante el ciclo Scaloni, Argentina atravesó una etapa de enorme trascendencia: logró recuperar la confianza, conquistó títulos internacionales y construyó una atmósfera de comunión con los fanáticos que acompañaron al equipo en cada competencia.
La publicación de la hermana del entrenador también funcionó como un respaldo público hacia Lionel, quien luego de la final había reconocido la superioridad del rival y analizó el encuentro con la serenidad que caracterizó su conducción.
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