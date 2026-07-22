El emotivo mensaje de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: "Identidad"

El mensaje tuvo un fuerte impacto porque apareció apenas después del golpe de perder la definición, en un contexto donde el análisis deportivo suele quedar atrapado en la lógica binaria del triunfo o la derrota. Corina eligió correrse de esa mirada reduccionista y ponderó el proceso que transformó a la Selección en un equipo con una impronta propia.