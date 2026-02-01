"Era un chiste": el usuario que dijo que Flor Regidor tiene "cuerpo de sodero" reculó y salió a bajar el tono

Todo comenzó cuando la influencer contó una situación que vivió tras publicar una foto en malla. “El otro día subí una foto malla, la subieron a Twitter y un chabón puso: ‘Las pibas se matan en el gimnasio y a nosotros nos gustan así, con cuerpo de sodero’. Yo me cagué de risa; si no me río de eso, ¿qué?”, relató la ex Gran Hermano, al referirse a cómo enfrenta ese tipo de comentarios.