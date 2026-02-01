"Era un chiste": el usuario que dijo que Flor Regidor tiene "cuerpo de sodero" reculó y salió a bajar el tono
Luego de que la ex Gran Hermano relatara una experiencia viral vinculada a críticas sobre su cuerpo, el autor del mensaje salió a aclarar su intención.
Las declaraciones de Flor Regidor sobre los comentarios que recibe en redes sociales abrieron un nuevo capítulo luego de que el usuario que había escrito el mensaje sobre su cuerpo decidiera volver a hacerse presente a través de la red social X para terminar con el debate que inició semanas atrás.
Todo comenzó cuando la influencer contó una situación que vivió tras publicar una foto en malla. “El otro día subí una foto malla, la subieron a Twitter y un chabón puso: ‘Las pibas se matan en el gimnasio y a nosotros nos gustan así, con cuerpo de sodero’. Yo me cagué de risa; si no me río de eso, ¿qué?”, relató la ex Gran Hermano, al referirse a cómo enfrenta ese tipo de comentarios.
Sus palabras generaron repercusión en redes sociales y, en ese contexto, el autor del tuit original decidió pronunciarse. A través de un tweet el joven aclaró que no tuvo intención de ofender y sostuvo: “Era un chiste Flor”.
La aclaración volvió a encender el debate en plataformas digitales sobre los límites del humor, la interpretación de los mensajes y el impacto que pueden tener este tipo de comentarios cuando se viralizan, especialmente tratándose de figuras públicas y sobre todo a la hora de hablar del cuerpo de otros, tema del cual no se habla.
Mientras tanto, Regidor continúa mostrándose activa en redes y fiel a su postura de tomarse con humor las opiniones ajenas, sobre todo luego de haber pasado por el quirófano para operarse las lolas y en un escenario donde la exposición suele amplificar tanto apoyos como críticas.
