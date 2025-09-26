La curiosa estrategia de Migue Granados para enfrentar a sus críticos en las redes sociales
El conductor sorprendió al invitar a cenar a un grupo de seguidores que lo cuestionaban con fundamentos, buscando transformar la crítica en un espacio de diálogo.
Migue Granados siempre se caracterizó por un estilo frontal y sin filtros, tanto en sus proyectos como en su manera de interactuar en redes sociales. A lo largo de los años, fue protagonista de cruces, respuestas irónicas y discusiones con quienes lo cuestionaban. Sin embargo, esta vez decidió dar un giro inesperado en la forma de manejar esas críticas.
El conductor reveló en el programa Error de Sistema (Neutral) que, en vez de enojarse o responder con agresividad, organizó un encuentro cara a cara con algunos de sus detractores y eligió escuchar a quienes lo criticaban con argumentos sólidos.
“Dentro de todos los comentarios en redes o en YouTube dije: ‘voy a hacer un laburito bien, despojado de enojos y egos’. Entonces empecé a buscar a usuarios que nos querían, pero que señalaban cosas negativas y que tenían razón”, contó.
A partir de esa selección, armó una carpeta con diez perfiles y los contactó personalmente. El resultado fue una cena en una pizzería de su barrio, en la que el intercambio se dio en un clima distendido y constructivo. “Les hablé uno por uno y armé una cena de diez personas. Fue espectacular, un nochón. Más allá del ‘qué bueno’ de la gente que te consume, estuvo buenísimo porque me contaron qué veían en serio”, relató Granados.
Este gesto sorprendió incluso a sus propios seguidores, acostumbrados a un trato más confrontativo del humorista. No obstante, el encuentro no fue pensado como una estrategia de marketing, sino como una experiencia personal y social. Explicó que su intención fue despojarse de prejuicios y comprender mejor las críticas que recibe, algo que consideró enriquecedor tanto en lo profesional como en lo humano.
La decisión del conductor deja un mensaje de fondo: las críticas, cuando son bien canalizadas, pueden convertirse en una oportunidad de diálogo y aprendizaje colectivo. En un contexto en el que las redes sociales suelen ser escenario de enfrentamientos constantes, su iniciativa se presenta como un experimento que invita a repensar la relación entre figuras públicas y audiencias.
