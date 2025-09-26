Revelaron que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casan en diciembre: la fecha elegida
La pareja dará el “sí” en el mismo espacio donde otras celebridades sellaron su amor. Todos los detalles del casamiento.
El viernes llegó con una noticia que agitó tanto al ambiente del fútbol como al del espectáculo: Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán el 20 de diciembre. La estrella pop y el mediocampista de la Selección Argentina, tras haberse dado una nueva oportunidad como pareja hace algunos meses, decidieron avanzar con un paso decisivo en su historia de amor.
La primicia fue revelada por Paula Varela en Intrusos, donde detalló que el lugar elegido para la celebración será el exclusivo Dok de Exaltación de la Cruz. No es un sitio cualquiera: allí también celebraron sus enlaces Candela Tinelli y Coty Sorokin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y más recientemente Oriana Sabatini con Paulo Dybala, lo que lo convierte en un escenario ya asociado a casamientos de alto perfil.
La “Triple T” había comenzado a mostrarse más relajada en lo que respecta a la exposición pública de su relación. Aunque durante la primera etapa del noviazgo la pareja sufrió un fuerte hostigamiento mediático, en esta segunda vuelta la estrategia fue distinta: optar por el bajo perfil, pero sin esconderse del todo.
La cantante dejó señales claras en redes sociales, donde acumula más de 21 millones de seguidores y donde sus fans suelen estar atentos a cada gesto. Por su parte, Rodrigo de Paul también se mostró activo en Instagram. En una de sus últimas publicaciones, compartió una foto del partido entre la Selección y Venezuela, en la que se lo ve fundido en un abrazo con Lionel Messi.
Junto a la imagen escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”. Ese mensaje, dedicado a su amigo y capitán, fue interpretado también como un guiño al momento emocional que atraviesa el volante, donde la familia y los afectos parecen ocupar un lugar central.
Vale recordar que la separación previa de Tini y De Paul estuvo marcada por la presión mediática, la cual derivó en un sinfín de especulaciones y comentarios hostiles hacia la artista. Esa exposición se convirtió en una carga difícil de sobrellevar, por lo que ahora ambos buscan transitar su romance de un modo más reservado.
La decisión de casarse en un evento privado, aunque seguramente rodeado de celebridades, refuerza esta idea de blindar su intimidad en medio de la vorágine mediática que los rodea. La noticia de la boda ya generó repercusiones inmediatas en redes sociales, con fanáticos que celebran la unión y otros que recuerdan los momentos de crisis que la pareja logró superar.
Lo cierto es que, en medio de agendas cargadas -la de ella con su música y la de él con la Selección y el Inter Miami-, tanto Tini como Rodrigo parecen haber encontrado el espacio para sellar su compromiso de manera definitiva.
