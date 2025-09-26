Revelaron que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casan en diciembre: la fecha elegida

Junto a la imagen escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias, maestro”. Ese mensaje, dedicado a su amigo y capitán, fue interpretado también como un guiño al momento emocional que atraviesa el volante, donde la familia y los afectos parecen ocupar un lugar central.

RODRIGO DE PAUL Y TINI

SE CASAN EL 20 DE DICIEMBRE.



— #Intrusos (@Intrusos) September 26, 2025

Vale recordar que la separación previa de Tini y De Paul estuvo marcada por la presión mediática, la cual derivó en un sinfín de especulaciones y comentarios hostiles hacia la artista. Esa exposición se convirtió en una carga difícil de sobrellevar, por lo que ahora ambos buscan transitar su romance de un modo más reservado.

La decisión de casarse en un evento privado, aunque seguramente rodeado de celebridades, refuerza esta idea de blindar su intimidad en medio de la vorágine mediática que los rodea. La noticia de la boda ya generó repercusiones inmediatas en redes sociales, con fanáticos que celebran la unión y otros que recuerdan los momentos de crisis que la pareja logró superar.

Lo cierto es que, en medio de agendas cargadas -la de ella con su música y la de él con la Selección y el Inter Miami-, tanto Tini como Rodrigo parecen haber encontrado el espacio para sellar su compromiso de manera definitiva.