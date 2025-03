La decisión de Gran Hermano con Luz, tras su fuerte pelea con Katia

De todos modos, el "Big" se despachó con una severa advertencia. "Estuviste al límite, y quiero advertirles a todos que tengan cuidados. Que las situaciones no escalen", sentenció.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1905074483364348317&partner=&hide_thread=false Gran Hermano les dio una severa advertencia a las jugadores tras la pelea



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/h6dfATlPeR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 27, 2025

Cómo fue el cruce de Katia y Luz en Gran Hermano

Todo se desató cuando Lourdes intentaba repartir el maquillaje que habían recibido de regalo. En ese instante, las participantes se cruzaron y comenzaron una discusión muy picante.

Es que la jujeña le pidió a la motoquera que entregue el rimmel que tenía que la mano para que pueda ser dividido, pero la oriunda de La Matanza se lo tomó a mal.

"¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiot... porque yo no te estoy faltando el respeto, bolud… Y no me hagas así con la mano", dijo La Tana a Luz, cara a cara.

Ante esto, Luz contestó: "¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchaste?", enfrentándose a su compañera y poniendo su mano en el cuello.

"A mí no me gritás. ¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Porque sos atrevida!", respondió Katia furiosa y a los gritos.

"¡No grités!", dijo Luz. "Me gritaste y me empujaste, ¡sos una atrevida!", contestó su compañera ante la atenta mirada del resto de la casa.

El clip se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios de las redes sociales comenzaron a opinar al respecto. Algunos dijeron que la reacción de Luz fue por el enojo y que no hubo una intención de agredir.

Mientras que por otro lado, otros tantos piden la expulsión, ya que por reglamento, el contacto físico entre jugadores está completamente prohibido.