La desilusión de Pablo Echarri con Guillermo Francella: "Me duele porque su opinión es importante"

Otras producciones que se volvieron clásicos del cine argentino también obtuvieron el apoyo del ente público, pero desde que empezó el mandato de Javier Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias se redujeron al mínimo, hubo cientos de despidos y se paralizó casi por completo la actividad audiovisual.

"Lo que intenta generar", la falta de apoyo del INCAA, "es que esos creadores no puedan desarrollar su talento, los nuevos directores de teatro han salido del off. Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre", quiso reflexionar Echarri este viernes.

"Por suerte es una opinión y no milita eso, si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos", reconoció el actor.