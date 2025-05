La desopilante anécdota de Joaquín Levinton con un hámster: "Era lisiado"

Y siguió: "Yo digo, la put... madre, lo acabo de pagar, no duró ni 30 segundos". Creyendo que podría engañar al veterinario, continuó: "Agarro, lo meto de nuevo en la cajita y voy corriendo, no habían pasado ni 10 minutos del trayecto de ida y vuelta y le digo 'mirá, me vino muerto'. El tipo lo agarra así y el hámster movió la patita y el veterinario dice 'este hámster está golpeado'".

"No, no, no está golpeado, te lo juro", negó Joaquín, pero el profesional no pudo ser engañado: "'Mirá, flaquito, yo te lo voy a enyesar para que veas y aprendas que vas a tener que cuidar a un animal'", fueron las palabras del veterinario.

"Y le enyesó la caderita y la patita, y me lo dio. Era un hámster lisiado, que no iba a poder hacer la ruedita. Un desastre. Lo único que quería era que gire en la rueda", señaló el cantante entre risas.

Finalmente, reveló el desenlace de la historia: "Y bueno, lo tuve ahí un año, dándole de comer en la boquita, porque no se podía mover. hasta que después de un año te juro que lo saqué adelante".

"Le sacaron el yesito, caminó y después se metió en la ruedita", concluyó, provocando la risa de todos.

levinton hamster