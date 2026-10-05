La difícil situación de la denunciante de Joaquín Levinton tras la exposición pública del caso

"Sí, porque al salir a hablar, al aparecer imágenes de ella, a los jefes no les gustó la exposición que estaba teniendo y prefirieron darle libertad para que se vaya, eso es lo que dice. Me dijo: 'Prefirieron darme libertad', como una manera de invitarla a renunciar", detalló.

De esta manera, mientras la causa continúa su curso, la mujer enfrenta también las consecuencias que, según su relato, provocó la difusión pública de su identidad y de imágenes vinculadas con el caso.

El cambio en la representación legal de la denunciante de Joaquín Levinton

La situación laboral no es el único cambio que atravesó Paula en los últimos días. En medio de la repercusión por su denuncia contra Joaquín Levinton, también modificó la representación legal con la que seguirá adelante en la causa.

Adela González, quien venía acompañándola legalmente, decidió apartarse debido a diferencias relacionadas con la estrategia judicial y la forma de abordar públicamente el caso.

Uno de los puntos que habría generado diferencias fue la exposición mediática. Desde un primer momento, González le había recomendado a su clienta que evitara hablar públicamente hasta que todo el material correspondiente fuera presentado ante la Justicia.

Sin embargo, Paula posteriormente brindó una entrevista en A la Barbarossa, en la que relató situaciones que asegura haber vivido durante su vínculo con el músico. Esa aparición televisiva ocurrió antes de que trascendiera públicamente la denuncia contra Levinton.

Con el paso de los días, las diferencias de criterio terminaron desgastando el vínculo profesional y la abogada resolvió dejar de representarla.

"Mi consejo profesional hacia Paula era que no saliera en los medios hasta que tuviéramos todo el material presentado en la Justicia. Soy muy cuidadosa para trabajar", reconoció Adela en diálogo con SQP.

La propia Paula comunicó posteriormente la decisión a través de sus redes sociales y anticipó que, a partir de ahora, evitará referirse públicamente al expediente.

“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió.

Quién podría asumir la defensa de Paula

Mientras mantiene un perfil más reservado frente a los medios, comenzaron las gestiones para definir quién estará al frente de su representación. En DDM, Martín Candalaft reveló que Yamil Castro Bianchi sería el principal candidato para asumir ese lugar.

El acercamiento habría surgido a partir de Ana Rosenfeld, con quien Castro Bianchi ya trabajó anteriormente.

“Trabajó con Ana Rosenfeld en otras causas, que ayer tuvo una comunicación con Paula a instancias de Rosenfeld. Ana es civilista, Yamil penal”, explicó Candalaft.

Castro Bianchi está especializado en Derecho Penal y cuenta con experiencia en expedientes de fuerte repercusión pública. Se graduó en la Universidad de Palermo, realizó estudios de posgrado vinculados al área penal y posee matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el fuero federal.

Además, mantiene desde hace años un vínculo profesional con Rosenfeld. Entre los casos en los que coincidieron se encuentra la demanda por injurias que la abogada impulsó contra Yanina Latorre, así como una causa iniciada después de que una persona se hiciera pasar por su hijo.

El abogado también está al frente de Castro Bianchi & Asociados, estudio desde el que desarrolla buena parte de su actividad profesional. A lo largo de su trayectoria participó en expedientes relacionados con diferentes personalidades de exposición pública, entre ellas Diego Maradona.

Ahora, su nombre aparece como una de las posibilidades para acompañar legalmente a Paula en una nueva etapa de la causa, mientras la denunciante decidió reducir sus apariciones públicas y concentrarse en la presentación de las pruebas ante la Justicia.