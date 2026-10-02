Los reveladores chats que Joaquín Levinton presentó ante la Justicia tras ser denunciado.

Seguidamente, Paula escribe: "Te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo, a escondidas". A todo esto, Joaquín responde: "Lamentablemente yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la justicia".

Sin parecer acusar recibo, la denunciante desliza: "¿Hacemos una videollamada que te muestro las tetas?". Y añade: "Me acabás adentro de la boca, todo completo".

Mientras el músico intentaba cortar la comunicación vía Instagram, la joven vuelve a escribir: "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. Mientras tanto podemos vernos a escondidas".

El pasaje de avión que contradice la versión de la denunciante de Joaquín Levinton

Cabe señalar que, en su momento y para respaldar su defensa, Levinton presentó ante la Justicia un pasaje de avión que confirmaba que, en la fecha indicada en la denuncia del supuesto episodio de abuso, no estaba en el lugar del hecho, sino en la ciudad de Mendoza con motivo de una presentación en vivo de Turf.

Según detalló la periodista, si bien el expediente había sido archivado en su momento, la causa volverá a abrirse para encarar una investigación exhaustiva.

Esta medida responde a la voluntad del músico, quien expresó su firme decisión de llegar a las últimas instancias para esclarecer lo sucedido, limpiar su nombre y evitar quedar asociado a acusaciones de esta gravedad.