"Soy Nicki Faltol": @Nicki_Nicole19 recordó cómo fue su repentino salto a la fama y contó de qué manera cambió sus planes de estudio. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/qCSoFs9kH5 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 21, 2026

Por qué Nicki Nicole dejó el colegio y todavía debe materias

Después del divertido intercambio, la cantante explicó cómo fue que terminó alejándose de las aulas cuando todavía estaba cursando el secundario. La razón estuvo vinculada con el crecimiento acelerado de su carrera musical, que comenzó a despegar cuando todavía vivía en Rosario.

Nicki recordó su paso por la Escuela Gurruchaga, una institución pública de arte y técnica de su ciudad natal. Allí tuvo la oportunidad de acercarse a distintas disciplinas vinculadas con la comunicación y la expresión, entre ellas el teatro, el periodismo y la música.

Pero su rutina cambió por completo cuando publicó su primera canción y empezó a recibir una atención inesperada. Su música llegó a oídos de referentes de la escena urbana como Duki y Cazzu, quienes compartieron el material en sus redes sociales y ayudaron a que su nombre comenzara a circular cada vez más.

La artista recordó que todavía estaba en el colegio cuando sus compañeros empezaron a avisarle que esos músicos estaban difundiendo su canción. La repercusión fue tan grande que hasta tuvo problemas con su teléfono, que no conseguía procesar la cantidad de notificaciones que recibía.

Con el crecimiento de su popularidad llegaron también los primeros compromisos profesionales y los viajes frecuentes a Buenos Aires. Esa nueva dinámica hizo cada vez más difícil sostener la asistencia regular a clases, hasta que finalmente quedó libre. "Empecé a viajar a Buenos Aires y en un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre", contó la rosarina al explicar cómo se produjo su alejamiento de la escuela.