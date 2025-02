La drástica decisión que Telefe tomaría con Wanda Nara

Todo se desencadenó el pasado fin de semana cuando Wanda hizo una sorpresiva aparición en el programa de Mirtha Legrand. Si bien no fue invitada oficial a la mesa, se quedó varios minutos conversando con la icónica conductora. Este movimiento no cayó nada bien en Telefe, ya que Nara tiene un contrato de exclusividad que le impide asistir a ciclos de la competencia sin autorización.

wanda mirtha

La situación llevó a los directivos del canal a evaluar seriamente su permanencia en "MasterChef Celebrity" y considerar a del Moro como una opción viable para retomar el formato. Además, estarían analizando aplicar una sanción que dejaría a Wanda fuera de la pantalla por un tiempo como castigo por incumplir la cláusula de exclusividad.

Si bien su salida definitiva aún no está definida, la intención sería mantenerla en pausa para luego devolverle protagonismo con el regreso de "La Voz Argentina", previsto para la segunda mitad del año. Mientras tanto, en Telefe observan cada uno de sus movimientos y, si comete otro desliz, su futuro en la señal podría quedar en jaque hasta el final de su contrato. No obstante, por el momento, no hay nada confirmado sobre lo que podría sucederle.