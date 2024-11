La drástica decisión que tomó Guillermo Francella en plena grieta entre actores

“Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata”, manifestó el reconocido actor, en tanto que reveló que, ante esta realidad, prefiere ser "austero y silencioso" en sus opiniones para evitar generar polémicas innecesarias.

Tras haberse visto en medio de la polémica por sus comentarios sobre el gobierno de Javier Milei a finales de marzo de este año, Francella resaltó los cuidados que toma al hablar en público: “Yo soy muy cuidadoso con lo que digo en las entrevistas; no podés decir cualquier cosa. No puede ser que no puedas opinar o que no estés de acuerdo con algo y no lo puedas expresar. Lo único que puedo hacer es ser más austero y callado. No debería ser así, espero que esto pase”, expresó con cierta molestia.

En medio de los rumores sobre una posible crisis con su esposa y con los ojos del público sobre él, el actor también habló de la presión de "ser Francella" y la expectativa de siempre estar de buen humor para sus seguidores: “Es una demanda externa porque siempre tenés que estar animado, enérgico, y a veces no te sentís así. A veces, en la vida, me dicen que sea más simpático, y yo me pregunto, ‘¿qué dije? Si solo estoy en silencio’. No sé qué decir, me quedo mudo”, explicó.

