La eliminación del Peque Schwartzman de MasterChef Celebrity dejó varios picos de rating
El extenista argentino se convirtió en el nuevo eliminado del reality culinario de Telefe. Su despedida fue lo más visto de la jornada y superó ampliamente a la competencia.
La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una noche de emociones y números altos para Telefe. El extenista Diego “Peque” Schwartzman se despidió del programa tras no convencer al jurado con su preparación, en una emisión que se convirtió en lo más visto de la televisión argentina del miércoles 5 de noviembre.
El ciclo conducido por Wanda Nara lideró la jornada con un promedio de 13.0 puntos de rating, consolidándose como el gran éxito de la señal. Su segunda parte, MasterChef Celebrity II, también figuró en el podio con 10.3 puntos, mientras que Pasapalabra completó el top tres con 8.9 unidades.
En la competencia directa, El Trece obtuvo su mejor marca con Telenoche (5.0) seguido por Ahora Caigo (4.8) y Buenas Noches Familia (4.7). América TV, por su parte, tuvo como lo más destacado a LAM con 3.5, seguido por Intrusos (2.9) y DDM (2.6).
En el resto de los canales, Bendita lideró en El Nueve con 2.9 puntos, mientras que la TV Pública alcanzó su máximo con el partido del Mundial Sub 17 entre Francia y Chile (0.4).
La gala de eliminación se destacó no solo por los números sino también por la emotiva despedida de Schwartzman, quien se mostró agradecido con el equipo y sus compañeros. “Aprendí muchísimo. Es muy distinto a competir en el tenis, pero la presión es parecida. Me llevo una experiencia hermosa”, expresó el extenista visiblemente conmovido.
El jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, destacó su crecimiento a lo largo del certamen, aunque coincidió en que su último plato “no estuvo a la altura”. Con esta salida, el programa se encamina a su recta final con figuras que siguen dando batalla en la cocina y con un liderazgo de audiencia indiscutido que se mantiene como el fenómeno televisivo del año.
Rating: el top five y los promedios del miércoles 5 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación 13.0
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.3
- Pasapalabra 8.9
- Telefe noticias 8.2
- El noticiero de la gente 7.2
Los promedios
- Telefe 7.7
- El Trece 3.9
- América TV 2.4
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.2
