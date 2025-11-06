La eliminación del Peque Schwartzman de MasterChef Celebrity dejó varios picos de rating

El jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, destacó su crecimiento a lo largo del certamen, aunque coincidió en que su último plato “no estuvo a la altura”. Con esta salida, el programa se encamina a su recta final con figuras que siguen dando batalla en la cocina y con un liderazgo de audiencia indiscutido que se mantiene como el fenómeno televisivo del año.

Rating: el top five y los promedios del miércoles 5 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity: gala de eliminación 13.0 MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.3 Pasapalabra 8.9 Telefe noticias 8.2 El noticiero de la gente 7.2

Los promedios

Telefe 7.7 El Trece 3.9 América TV 2.4 El Nueve 1.9 TV Pública 0.2