Distorsión y espíritu de garage: la primera vez de Weezer en Argentina

El repertorio se apoyó con fuerza en el Blue Album, su debut de 1994, del que tocaron ocho temas. La decisión no fue casual: el grupo viene celebrando las tres décadas de ese disco, piedra fundamental de su identidad y uno de los más queridos del rock alternativo noventoso. Canciones como "Undone – The Sweater Song”, "Holiday" y "Say It Ain’t So” sonaron exactas, con ese equilibrio entre melancolía y euforia que Weezer logra sostener sin impostura.

El resto del recorrido incluyó pasajes por Pinkerton y una selección precisa del resto de su catálogo, con momentos de comunión colectiva como “Island in the Sun”, “Beverly Hills” y “Pork and Beans”. Hubo incluso lugar para un desvío eléctrico: una versión de “Enter Sandman”, de Metallica, que el grupo grabó años atrás para un tributo al “Álbum Negro” y que desató un furioso pogo.

Otro condimento especial fue la formación. Para esta primera gira sudamericana —que pasó por Brasil y seguirá por Chile—, Weezer sumó al baterista Josh Freese, mientras Patrick Wilson, histórico batero del grupo, pasó a guitarras. El movimiento reforzó el costado más filoso del sonido, aportando volumen y empuje a cada golpe de riff.

Sin apelar más que a su contundencia musical, Weezer construyó una comunión inmediata. Sin rellenos ni fuegos artificiales, dejó en claro que a veces alcanza con tocar las canciones exactas, y tocarlas bien. Cuando las luces se encendieron tras “Buddy Holly”, quedó esa sensación que no necesita traducción: la deuda estaba saldada, con oficio, distorsión y una sonrisa compartida.

