Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

Acto seguido, llamaron a la Reini, Emilia Attias y el Chino Leunis. En este caso, Damián, Donato y Germán elogiaron los platos que les llevaron y les dijeron que cumplieron a la perfección con la consigna, por lo que también subieron al balcon.

De esta manera, en la cuerda floja quedaron Luis Ventura, Alex Pelao, el Pequeño Schwartzman y Andy Chango . Entonces, separaron primero a Luis y Alex y les explicaron que a pesar de todo, es suficiente lo que hicieron para seguir en el programa.

Finalmente, Donato anunció que el participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity y se convierte en el tercer eliminado es el Peque Schwartzman.