La emoción de Lali Espósito tras agotar su segundo show en River: "Profundamente conmovida"
Tras su éxito en el estadio de Vélez, la artista fue por más y logró agotar dos estadios Monumental en cuestión de horas. Mirá su posteo.
Luego de compartir un video con total emoción por haber agotado su primer estadio Monumental, Lali Espósito ahora estalló de alegría en redes sociales tras liquidar las localidades del segundo concierto que se llevará a cabo en la cancha de River en junio de 2026.
"¡Agotaron dos shows en el Monumental tan sólo en horas! Estoy profundamente conmovida", comenzó escribiendo la artista en X. Y añadió: "Gracias a todos los que consiguieron su lugar y van a hacer temblar ese estadio conmigo", continuó, con un emoji de corazón.
Finalmente, remató: "El demonio está... ¡uffff!", acompañando nuevamente el mensaje con emojis y haciendo alusión a su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.
La reacción de Lali tras agotar su primer River
En sus redes sociales, Lali compartió un video en el que se la ve visiblemente emocionada tras conocer la noticia del sold out. En la grabación expresó: “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?”, reflejando su sorpresa y agradecimiento por el acompañamiento de sus fans.
De este modo, el 2025 se consolida como un año clave en la carrera de la cantante y actriz. A lo largo de este período, reunió a más de 350.000 personas en su gira internacional, presentó un documental en colaboración con Netflix y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que se posicionó entre los más escuchados en las plataformas digitales.
Luego de haber brindado su quinto show en el estadio Vélez, la intérprete de “Disciplina” ya se enfoca en lo que serán las presentaciones más importantes de su trayectoria artística.
