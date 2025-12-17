¿Se viene River? Lali Espósito y un guiño que sugiere su primer show en el Monumental: mirá el video
Luego de su último show en Vélez, la artista compartió un video que dejó a los fans sorprendidos: podría hacer su primer River. Los detalles.
La noche del 16 de diciembre quedará marcada como un hito en la carrera de Lali Espósito. Tras concretar su quinta presentación consecutiva en el estadio de Vélez Sarsfield, la artista no solo reafirmó su estatus como la máxima referente del pop local, sino que también utilizó sus plataformas digitales para sembrar la semilla de lo que parece ser su desafío profesional más ambicioso hasta la fecha: un concierto en el Estadio Mâs Monumental.
Desde que se confirmó el sold out absoluto de sus tres fechas en "El Fortín", el pedido de su club de seguidores ha sido unánime: dar el salto a un recinto de mayor capacidad. Si bien hasta hace poco las únicas señales eran respuestas informales sobre el escenario —donde la cantante reconoció abiertamente ser seguidora del Club Atlético River Plate—, los eventos posteriores a su último show en Liniers han tomado un tinte mucho más oficial y simbólico.
Minutos después de concluir su última función, Lali publicó un video en su cuenta de Instagram que desató teorías inmediatas. En las imágenes se la observa interviniendo una pared con un graffiti. El diseño elegido no fue aleatorio: se trata de la estrella característica que forma parte de la identidad visual de su más reciente álbum, titulado "No vayas a atender cuando el demonio llama".
Lo que captó la atención de los analistas y fanáticos fue la forma en que completó la figura. Con un trazo preciso, la artista añadió una línea que, según se observa en la pieza audiovisual, coincide estéticamente con la banda que atraviesa la camiseta del conjunto de Núñez. Esta referencia visual parece ser el nexo definitivo entre su concepto artístico actual y el icónico estadio de River Plate.
Más allá de las metáforas visuales, la publicación incluyó datos numéricos que parecen disipar cualquier duda sobre sus planes a mediano plazo. En el epígrafe del video, la intérprete de "Disciplina" escribió la cifra "060626", acompañada por el emoji de un demonio. La interpretación de esta secuencia apunta directamente al 6 de junio de 2026 como la fecha elegida para su desembarco en la cancha de River.
Para incrementar la expectativa, la cantante sumó una herramienta de interacción en sus historias de Instagram. Se trata de una cuenta regresiva que finaliza el próximo 23 de diciembre a las 21 horas. Todo indica que en ese horario se realizará el anuncio formal del evento, brindando los detalles técnicos y de venta de entradas para lo que promete ser un concierto histórico.
De confirmarse esta noticia, Lali Espósito consolidaría un crecimiento exponencial en su convocatoria, pasando de llenar múltiples estadios de Vélez a protagonizar una jornada única en el escenario de mayor aforo de la Argentina durante el invierno de 2026.
