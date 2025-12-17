¿Se viene River? Lali Espósito y un guiño que sugiere su primer show en el Monumental: mirá el video

Para incrementar la expectativa, la cantante sumó una herramienta de interacción en sus historias de Instagram. Se trata de una cuenta regresiva que finaliza el próximo 23 de diciembre a las 21 horas. Todo indica que en ese horario se realizará el anuncio formal del evento, brindando los detalles técnicos y de venta de entradas para lo que promete ser un concierto histórico.

De confirmarse esta noticia, Lali Espósito consolidaría un crecimiento exponencial en su convocatoria, pasando de llenar múltiples estadios de Vélez a protagonizar una jornada única en el escenario de mayor aforo de la Argentina durante el invierno de 2026.