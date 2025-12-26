Lali Espósito agotó su primer show en River y sumó una segunda fecha: su reacción en redes sociales
La cantante manifestó su agradecimiento y emoción ante este nuevo logro profesional. Las entradas ya se encuentran a la venta.
El presente de Lali Espósito atraviesa uno de sus puntos más altos y quedó demostrado con la velocidad con la que se vendieron las entradas para su debut en el estadio de River. En apenas dos horas, la cantante logró agotar los tickets para el show previsto para el 6 de junio, en una respuesta masiva del público que se dio incluso en plena Navidad.
Mientras disfruta de unos días de descanso junto al mar, la artista celebró este nuevo logro profesional y sorprendió a sus seguidores al confirmar una segunda presentación en el Monumental, programada para el 7 de junio de 2026.
Los tickets para esta nueva fecha ya están disponibles a través de All Access. En tanto, se sabe que los valores oscilan entre los $50.000 y los $130.000, a los que se suma el cargo por servicio, y contemplan seis sectores diferentes dentro del estadio.
La reacción de Lali tras agotar su primer River
En sus redes sociales, Lali compartió un video en el que se la ve visiblemente emocionada tras conocer la noticia del sold out. En la grabación expresó: “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?”, reflejando su sorpresa y agradecimiento por el acompañamiento de sus fans.
De este modo, el 2025 se consolida como un año clave en la carrera de la cantante y actriz. A lo largo de este período, reunió a más de 350.000 personas en su gira internacional, presentó un documental en colaboración con Netflix y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que se posicionó entre los más escuchados en las plataformas digitales.
Luego de haber brindado su quinto show en el estadio Vélez, la intérprete de “Disciplina” ya se enfoca en lo que serán las presentaciones más importantes de su trayectoria artística.
