El duro descargo de un fan contra El Polaco por su recital en San Isidro: qué dijo

“Mi nombre es Pilar y soy de San Isidro. Quería denunciar al lugar Paranoli que está en el Hipódromo de San Isidro. Fue un desastre y una verdadera estafa”, empezó diciendo la fan de El Polaco.

“El Polaco tendría que haber tocado 1.30 y empezó a cantar 3.40 de la mañana y casi que ni cantó, el que cantaba era el chico que él tenía al lado. Él solamente decía ´palmas arriba´ y ´el que no salta es un aburrido´ y lo peor de todo en un momento dijo ´cómo está zona sur´ fue tremendo y un papelón", sentenció Pilar.

Y Juan concluyó: “Hasta ahora El Polaco no habló y no sé si lo hará y pedirá disculpas pero si quiere salir al aire en este programa está más que invitado por supuesto”.