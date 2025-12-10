La emotiva interpretación que Danny Ocean hizo de "Alma Llanera" en la ceremonia del premio Nobel de la Paz
En homenaje a María Corina Machado, el cantante venezolano abrió la ceremonia cantando el himno de Venezuela y emocionó a todos. Los detalles.
En un suceso de gran resonancia para la música latinoamericana y, sobre todo, para la diáspora venezolana a nivel global, el artista Danny Ocean fue el encargado de inaugurar la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025. El cantautor conmovió a los asistentes con una interpretación profundamente emotiva de “Alma Llanera”, una pieza musical que funciona como uno de los símbolos más arraigados de la identidad de Venezuela.
El evento histórico tuvo lugar este 10 de diciembre en el icónico Ayuntamiento de Oslo, Noruega, marcando uno de los momentos más simbólicos y esperados del día. Ocean apareció en el escenario principal para abrir oficialmente la ceremonia ante una audiencia que incluía a líderes globales, figuras diplomáticas, miembros del Comité Nobel y cientos de invitados internacionales.
La participación de Danny Ocean se produce tras la designación de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Este reconocimiento ha centrado la atención mundial en la profunda crisis social, política y humanitaria que actualmente atraviesa Venezuela.
En este contexto de reflexión y relevancia global, la interpretación de “Alma Llanera” —conocida popularmente como el segundo himno de los venezolanos— se convirtió en un acto cargado de significado. En una sala caracterizada por su solemnidad y tradición protocolar, la voz de Danny Ocean logró trasladar una parte del llano venezolano a uno de los escenarios de mayor prestigio en el mundo.
Para el artista, este momento representa uno de los mayores hitos en el desarrollo de su carrera. Más allá del honor puramente musical, su presencia en la ceremonia del Nobel simboliza un importante espacio ganado para la cultura venezolana en un contexto global de reconocimiento.
Ocean ha destacado en diversas oportunidades su fuerte compromiso con la identidad de su país, la diáspora y la reconstrucción emocional de una nación marcada por el exilio y la lucha cotidiana de su gente.
La ceremonia continuará su curso con los discursos oficiales y las instancias protocolares que componen el programa formal del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, la apertura a cargo de Danny Ocean con el himno popular venezolano ya ha quedado registrada como uno de los momentos más resonantes y de mayor emotividad en esta edición del galardón.
