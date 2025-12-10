La emotiva interpretación que Danny Ocean hizo de "Alma Llanera" en la ceremonia del premio Nobel de la Paz

Ocean ha destacado en diversas oportunidades su fuerte compromiso con la identidad de su país, la diáspora y la reconstrucción emocional de una nación marcada por el exilio y la lucha cotidiana de su gente.

La ceremonia continuará su curso con los discursos oficiales y las instancias protocolares que componen el programa formal del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, la apertura a cargo de Danny Ocean con el himno popular venezolano ya ha quedado registrada como uno de los momentos más resonantes y de mayor emotividad en esta edición del galardón.