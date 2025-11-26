La emotiva noticia que recibió Thiago Medina luego de su fuerte accidente: "Te prometo que..."

brisa-medina-y-su-hijo

A esa presentación se sumó Camila Deniz, quien también mostró a su ahijado con una foto enternecedora donde se lo ve dormido, sosteniéndole el dedo. “Les presento a mi ahijado”, escribió.

"Hoy fui testigo del instante en que la vida grita. Ver nacer a este pequeño fue ver nacer un milagro frente a mis ojos. No hay palabras para escribir la fuerza, amor y la magia de este momento. Bienvenido Ehidan, gracias por enseñarme que la vida siempre empieza con un latido de amor", agregó la influencer, profundamente conmovida por la llegada del bebé.