Fuerte choque entre un colectivo y un camión en Almagro dejó al menos 14 heridos

En tanto, el volcado del camión provocó la intervención de los bomberos, abocados a liberar la zona y verificar que no quedaran atrapados dentro de los vehículos involucrados.

Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades de la Ciudad permanecen en el lugar para continuar con las tareas de auxilio y realizar las pericias técnicas correspondientes. Se aguarda información oficial sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación para determinar las causas del incidente.

Por precaución y prevención durante los trabajos, se cortó el suministro eléctrico de ambos vehículos.

En tanto, el tránsito en la zona permanece cortado mientras se realizan las tareas para asistir a los heridos y determinar cómo sucedió todo.