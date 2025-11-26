La sorpresiva aparición de Diego Torres en "Nadie Dice Nada": abrazó a su sobrina Ángela

diego torres

Diego Torres lanza “Mi Norte & Mi Sur”, su nuevo álbum con grandes colaboraciones

Tras años de giras, colaboraciones y exploración musical, Diego Torres regresa con un proyecto que refleja libertad creativa y una identidad artística consolidada. El artista describe este álbum como un viaje emocional donde conviven la nostalgia, la esperanza, la energía festiva y la introspección.

El argentino estrenó su nuevo álbum Mi Norte & Mi Sur, una producción de once canciones lanzada bajo el sello Sony Music, que marca su retorno con un sonido renovado y una propuesta que combina emoción, energía y exploración artística.

El disco reúne destacadas colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, reflejando la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas. La variedad sonora del álbum abarca desde el pop latino hasta el regional mexicano, pasando por ritmos alternativos, bachata y propuestas acústicas contemporáneas.

La canción principal, “Vas a Quedarte”, interpretada junto a Manuel Carrasco, se presenta como una balada de amor y esperanza que llegará acompañada de un videoclip oficial. El álbum también incluye otros temas colaborativos.