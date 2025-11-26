La sorpresiva aparición de Diego Torres en "Nadie Dice Nada": abrazó a su sobrina Ángela
Los artistas conmovieron a la audiencia de Luzu TV con un carinoso gesto durante la presentación de la nueva canción del reconocido cantante.
Diego Torres visitó el programa de radio "Nadie Dice Nada" en Luzu TV para presentar la canción "Guapa", una emotiva balada que escribió en memoria de su perra fallecida. Durante el programa, cantó la canción a dúo con su sobrina, Ángela Torres, y ambos conmovieron a la audiencia.
La canción "Guapa" fue escrita en honor a la perra de Diego Torres que murió repentinamente. La letra habla sobre el amor incondicional y la pérdida.
La interpretación junto a su sobrina Ángela Torres generó una gran respuesta en redes sociales. El momento fue descrito como emotivo, y la actuación se volvió tendencia en Argentina.
La visita de Diego Torres a "Nadie Dice Nada" generó gran expectativa y las redes sociales se llenaron de comentarios cariñosos.
Diego Torres lanza “Mi Norte & Mi Sur”, su nuevo álbum con grandes colaboraciones
Tras años de giras, colaboraciones y exploración musical, Diego Torres regresa con un proyecto que refleja libertad creativa y una identidad artística consolidada. El artista describe este álbum como un viaje emocional donde conviven la nostalgia, la esperanza, la energía festiva y la introspección.
El argentino estrenó su nuevo álbum Mi Norte & Mi Sur, una producción de once canciones lanzada bajo el sello Sony Music, que marca su retorno con un sonido renovado y una propuesta que combina emoción, energía y exploración artística.
El disco reúne destacadas colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, reflejando la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas. La variedad sonora del álbum abarca desde el pop latino hasta el regional mexicano, pasando por ritmos alternativos, bachata y propuestas acústicas contemporáneas.
La canción principal, “Vas a Quedarte”, interpretada junto a Manuel Carrasco, se presenta como una balada de amor y esperanza que llegará acompañada de un videoclip oficial. El álbum también incluye otros temas colaborativos.
Temas
