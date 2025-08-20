Quién es Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez que se destaca con su personaje en "En el Barro"

santiago-caamano-con-el-elenco-de-en-el-barro-2083691

Además, Nazarena Vélez decidió incorporar a su pareja al elenco de la obra teatral que produce junto a su hija Barbie Vélez, "Suspendan la Boda", actualmente en cartel en el Teatro Picadilly.

Su historia de amor comenzó a principios de 2019, durante una temporada teatral en Mar del Plata, cuando compartieron escenario en "Verdades Mentirosas". La relación llegó después de una etapa muy dura para Nazarena, marcada por la muerte de su expareja y padre de su hijo menor, Thiago, Fabián Rodríguez, quien falleció en 2014 en circunstancias que fueron consideradas como un posible suicidio.