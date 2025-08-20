Quién es Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez que se destaca con su personaje en "En el Barro"
El actor dio vida a uno de los guardias de seguridad de La Quebrada y captó la atención de todos los fanáticos.
"En el Barro" se convirtió en un verdadero éxito desde su estreno en Netflix: en solo una semana, alcanzó el primer puesto entre las series más vistas de la plataforma en español.
La serie ha generado gran repercusión por su trama cargada de escándalos, pero sin duda ha logrado conquistar al público gracias a las destacadas interpretaciones de sus protagonistas: Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Carolina Ramírez, Juana Molina y Ana Rujas. Sin embargo, no solo las actrices principales se llevaron los elogios, ya que los actores que interpretan a los guardias de La Quebrada también recibieron aplausos por su labor.
Uno de los que más llamó la atención fue Santiago Caamaño, en el papel de Rubén, por su capacidad para transmitir con fuerza la crueldad, el miedo y el cinismo de su personaje.
¿Quién es Santiago Caamaño, uno de los guardias de "En el Barro"?
Santiago Caamaño interpreta a Rubén en"En el Barro", uno de los guardias de la cárcel La Quebrada que abusa de dos prisioneras: primero de Marina, interpretada por Valentina Zenere, y luego de "La Zurda", personaje de Lorena Vega, así apodada por sus compañeras de celda.
Sin embargo, aunque este papel le otorgó una mayor visibilidad, el actor —de bajo perfil-— ya había trabajado en otras plataformas como Disney+, donde participó en "Terapia Alternativa 2", interpretando a un personaje completamente opuesto: un futbolista homosexual.
Además, Nazarena Vélez decidió incorporar a su pareja al elenco de la obra teatral que produce junto a su hija Barbie Vélez, "Suspendan la Boda", actualmente en cartel en el Teatro Picadilly.
Su historia de amor comenzó a principios de 2019, durante una temporada teatral en Mar del Plata, cuando compartieron escenario en "Verdades Mentirosas". La relación llegó después de una etapa muy dura para Nazarena, marcada por la muerte de su expareja y padre de su hijo menor, Thiago, Fabián Rodríguez, quien falleció en 2014 en circunstancias que fueron consideradas como un posible suicidio.
