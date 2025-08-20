Expresa del penal de Ezeiza realizó una comparación con "En el Barro"

Otro punto que le pareció inverosímil fueron los vínculos románticos entre presas y personal de seguridad: “Nada que ver, que Valentina Zenere terminó estando con el guardia de seguridad ese porque casi no ves tipos o por lo menos no frecuentan en la zona de las presas. Si llega a haber un hombre, no te permiten la comunicación de ningún tipo”, afirmó.

Por último, se refirió a los elementos peligrosos que aparecen en la serie: “Tenían toda una colección de cuchillos caseros y no hay chance, en realidad, porque no te dejan tener cuchillos ni para comer, tenés que comer con los plásticos de copetín, con suerte porque revisan todo aleatoriamente y te sacan todo”, concluyó.