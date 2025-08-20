Expresa del penal de Ezeiza realizó una comparación con "En el Barro"
La cantante e influencer “Nika” recordó su paso por el penal y señaló las inconsistencias de la ficción.
La influencer y cantante conocida como “Nika” recordó su paso por el penal de Ezeiza, donde estuvo detenida en 2019, y compartió una extensa comparación con la serie “En el Barro”, asegurando que en varios aspectos “no concuerda con la realidad”.
“Dado el boom de la nueva serie y que todo el mundo me dice que soy igual a Ana Devin o ‘Cachete’, quiero contar un par de cosas que me parece que no tienen nada que ver”, comenzó explicando la joven, aclarando que sus observaciones se centran exclusivamente en el “lugar” en el que estuvo detenida.
Criticó principalmente la dinámica dentro del penal, haciendo hincapié en que “haya un comedor comunitario y las presas de diferentes pabellones se crucen todo el tiempo, salgan y poluleen por ahí, es cualquiera. Vos estás en tu pabellón, que está cerrado, te quedás ahí adentro y con las únicas que socializás son las que están ahí adentro”.
En ese sentido, reconoció ciertos cambios durante la pandemia, pero también marcó límites respecto a lo que considera exageraciones de la ficción: “Estuve previo a la pandemia y puedo entender que con la cuarentena les hayan dado cierta cantidad de celulares a ciertas personas”, señaló, para luego agregar: “Pero todo esto de que tengan un puterío funcionando adentro, es un montón. O sea, a mí me retaban porque no usaba corpiño y se me notaban los pezones”.
También detalló cómo fue su ingreso al penal: “Cuando vos llegás, te ponen en un lugar provisorio un par de días, evalúan tu caso, tu perfil, se fijan qué tipo de persona sos y después te mandan a un pabellón permanente. No tienen juntas a todas las asesinas y otros perfiles juntos”, aseguró.
Otro punto que le pareció inverosímil fueron los vínculos románticos entre presas y personal de seguridad: “Nada que ver, que Valentina Zenere terminó estando con el guardia de seguridad ese porque casi no ves tipos o por lo menos no frecuentan en la zona de las presas. Si llega a haber un hombre, no te permiten la comunicación de ningún tipo”, afirmó.
Por último, se refirió a los elementos peligrosos que aparecen en la serie: “Tenían toda una colección de cuchillos caseros y no hay chance, en realidad, porque no te dejan tener cuchillos ni para comer, tenés que comer con los plásticos de copetín, con suerte porque revisan todo aleatoriamente y te sacan todo”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario