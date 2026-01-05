La esposa de Maxi López habló por primera vez de su relación con Wanda Nara: "Distancia"

Más allá de los dardos humorísticos y las confesiones sobre la falta de intimidad entre las mujeres, la entrevista subrayó que el presente de la familia ensamblada es mucho más pacífico de lo que fue en el pasado. Tras años de litigios y enfrentamientos públicos que llenaron horas de televisión, hoy parecen haber encontrado un terreno común basado en el respeto mutuo.

Marley destacó que, a pesar de las risas y la distancia manifiesta, el bienestar de los niños ha sido el motor para que todos logren convivir en armonía durante los momentos importantes. Esta nueva etapa en Suiza muestra a un Maxi López mucho más enfocado en su rol de padre y en su presente con Daniela, logrando que el ruido mediático que siempre rodea a Wanda Nara quede, tal como ellos mismos dijeron, a una distancia prudencial.