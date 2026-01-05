La esposa de Maxi López habló por primera vez de su relación con Wanda Nara: "Distancia"
Daniela Christiansson habló, durante una entrevista con Marley, de su relación con la conductora de MasterChef y una frase de Maxi se llevó la atención.
En un escenario de tranquilidad y paisajes alpinos, la intimidad de Maxi López y su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, quedó al descubierto durante una reciente emisión de Por el mundo. En una visita exclusiva realizada por Marley a la residencia de la pareja en Suiza, el conductor logró lo que muchos medios buscaban desde hace tiempo: la palabra oficial de Daniela respecto a su relación con la exesposa del exfutbolista y madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.
La charla, que se dio en un clima de absoluta relajación antes de que la pareja diera la bienvenida a su segundo hijo, permitió que la modelo se expresara sin las presiones habituales del mundo del espectáculo. Cuando Marley indagó sobre el tipo de conexión que mantiene con la mediática argentina, Christiansson no apeló a frases hechas ni a eufemismos, marcando una posición clara y honesta sobre el lugar que ocupa cada una en la estructura familiar actual.
Lejos de intentar simular una amistad inexistente o un conflicto que no es tal, Daniela fue contundente al definir el lazo que la une a la conductora de televisión. “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos, pero siempre tengo distancia”, reveló la modelo. Con estas palabras, dejó en evidencia que el vínculo se rige por las normas de la cortesía necesaria en eventos compartidos, como los cumpleaños de los hijos de Maxi y Wanda, pero que no trasciende hacia una relación personal o cotidiana.
La intervención de Maxi López no se hizo esperar y, fiel a su estilo, aportó una dosis de picante a la conversación. Entre risas, el exdelantero lanzó un comentario cargado de ironía que rápidamente se volvió viral: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá”.
El comentario generó carcajadas en el conductor, aunque luego el propio López se encargó de suavizar el tono para explicar la dinámica actual que manejan entre los tres: “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.
Más allá de los dardos humorísticos y las confesiones sobre la falta de intimidad entre las mujeres, la entrevista subrayó que el presente de la familia ensamblada es mucho más pacífico de lo que fue en el pasado. Tras años de litigios y enfrentamientos públicos que llenaron horas de televisión, hoy parecen haber encontrado un terreno común basado en el respeto mutuo.
Marley destacó que, a pesar de las risas y la distancia manifiesta, el bienestar de los niños ha sido el motor para que todos logren convivir en armonía durante los momentos importantes. Esta nueva etapa en Suiza muestra a un Maxi López mucho más enfocado en su rol de padre y en su presente con Daniela, logrando que el ruido mediático que siempre rodea a Wanda Nara quede, tal como ellos mismos dijeron, a una distancia prudencial.
