Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity y ya causó polémica: "Juntaron firmas para que no estés acá”

Y Yanina respondió sin dudar: “Camarín, como la Joaqui”. La cantante salió al cruce de inmediato: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "¡Llegó @yanilatorre a las cocinas! ¿Le tiene miedo al jurado? Mirá #MasterchefCelebrity ahora por Telefe con @wanda_nara | Disponible también por @hbomaxar" View this post on Instagram

Pero la Joaqui fue por más y agregó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

En ese clima, Wanda negó cualquier conflicto con la Joaqui, aunque Yanina no quedó convencida: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”.

Luego, la conductora sumó otro dato picante: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Con ironía, Wanda les advirtió a los participantes: “Hagan buena letra porque la gente confía mucho en la palabra de Yanina”.

Entonces, Latorre fue al hueso y preguntó si estaban peleadas. Wanda contestó que estaban bloqueadas, pero Yanina la corrigió: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

La respuesta de la conductora fue inmediata y filosa: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”.

El jurado no pudo contener la risa y Martitegui remató la escena con humor: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.