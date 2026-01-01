Maxi López fue papá otra vez y presentó a Lando con un emotivo mensaje
El exfutbolista celebró la llegada de su nuevo hijo junto a Daniela Christiansson y compartió postales familiares desde el hospital.
Maxi López cerró el 2025 con una de las noticias más felices de su vida personal: el nacimiento de Lando, su hijo junto a su esposa, Daniela Christiansson. El exjugador eligió las redes sociales para hacer el anuncio y mostrar por primera vez al recién nacido.
A través de su cuenta de Instagram, López publicó una imagen tomada en el hospital, donde se lo ve sonriente, sosteniendo al bebé en brazos. El posteo estuvo acompañado por un mensaje cargado de emoción y agradecimiento por el año que terminaba: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!”.
La publicación incluyó además una serie de fotos íntimas en familia. En ellas aparecen sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, junto a Daniela Christiansson y Elle, la primera hija que tuvo con la modelo, quien tiene apenas dos años.
El anuncio rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, celebrando la llegada de Lando y este nuevo capítulo familiar en la vida de Maxi López.
El regalo que conmovió a Maxi López en su despedida de MasterChef Celebrity: qué recibió
La cocina más famosa del país vivió una jornada cargada de sensibilidad que caló hondo en los espectadores. Maxi López, quien supo ganarse un lugar destacado en la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina, tuvo que poner una pausa a su participación. No se trataba de una eliminación por desempeño, sino de un llamado mucho más importante: el de su familia, que lo aguardaba al otro lado del Atlántico.
Un gesto que quebró al participante
La despedida no fue un trámite frío. El trío de jurados, compuesto por Martitegui, De Santis y Betular, sorprendió al concursante con un detalle que lo desarmó frente a las cámaras. Le obsequiaron una réplica miniatura del delantal oficial del programa para Lando, el bebé que acaba de nacer. Este gesto simbólico desató las lágrimas de López, quien encontró en ese regalo el impulso necesario para asegurar que su historia en el reality todavía no terminó.
Al respecto, el futbolista aseguró: “Todo esto me da más fuerzas para volver”.
Esta no es la primera vez que el exjugador debe priorizar sus compromisos en el exterior. En una etapa previa del concurso, su lugar fue ocupado por Marley, quien curiosamente volverá a cruzarse en su camino muy pronto, ya que tienen planeado grabar un encuentro para el ciclo de viajes del conductor en tierras suizas.
Pese a los kilómetros que lo separarán del estudio por un tiempo, el compromiso de Maxi con el certamen quedó sellado con sus propias palabras. Antes de retirarse, reafirmó su intención de retomar su puesto en la cocina apenas su situación familiar se lo permita: “Vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de Masterchef”. Por ahora, el programa pierde a una de sus figuras más queridas, pero la puerta queda abierta para su esperado regreso.
