Maxi López fue papá otra vez y presentó a Lando con un emotivo mensaje

Un gesto que quebró al participante

La despedida no fue un trámite frío. El trío de jurados, compuesto por Martitegui, De Santis y Betular, sorprendió al concursante con un detalle que lo desarmó frente a las cámaras. Le obsequiaron una réplica miniatura del delantal oficial del programa para Lando, el bebé que acaba de nacer. Este gesto simbólico desató las lágrimas de López, quien encontró en ese regalo el impulso necesario para asegurar que su historia en el reality todavía no terminó.

Al respecto, el futbolista aseguró: “Todo esto me da más fuerzas para volver”.

llanto maxi lopez masterchef

Esta no es la primera vez que el exjugador debe priorizar sus compromisos en el exterior. En una etapa previa del concurso, su lugar fue ocupado por Marley, quien curiosamente volverá a cruzarse en su camino muy pronto, ya que tienen planeado grabar un encuentro para el ciclo de viajes del conductor en tierras suizas.

Pese a los kilómetros que lo separarán del estudio por un tiempo, el compromiso de Maxi con el certamen quedó sellado con sus propias palabras. Antes de retirarse, reafirmó su intención de retomar su puesto en la cocina apenas su situación familiar se lo permita: “Vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de Masterchef”. Por ahora, el programa pierde a una de sus figuras más queridas, pero la puerta queda abierta para su esperado regreso.