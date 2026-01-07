La esposa de Bruce Willis aclaró cómo está el actor tras rumores de su supuesta muerte

A principios del 2022, Hollywood se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba: Bruce Willis se retiraba de la actuación. Lo cierto es que, si bien en un principio no se conocían las razones, fue el propio actor quien luego contó los detalles de su decisión. Había sido diagnosticado con afasia, para después recibir un diagnóstico mucho más doloroso: demencia frontotemporal, una enfermedad que, entre otras cosas, le afecta lo neurológico impidiendo que pueda hablar o recordar a personas.