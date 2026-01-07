MinutoUno

La esposa de Bruce Willis aclaró cómo está el actor tras rumores de su supuesta muerte

Emma Hemming compartió un mensaje sobre Bruce Willis que prestó a una confusión y, por eso, desmintió los rumores de su muerte. Los detalles.

A principios del 2022, Hollywood se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba: Bruce Willis se retiraba de la actuación. Lo cierto es que, si bien en un principio no se conocían las razones, fue el propio actor quien luego contó los detalles de su decisión. Había sido diagnosticado con afasia, para después recibir un diagnóstico mucho más doloroso: demencia frontotemporal, una enfermedad que, entre otras cosas, le afecta lo neurológico impidiendo que pueda hablar o recordar a personas.

En base a esto, Bruce Willis se alejó tanto de la actuación como de las redes sociales, por lo que su familia se convirtió en la encargada de ir haciendo público cómo se encontraba el actor. De hecho, las últimas novedades que se supieron fueron que entró en un centro para adultos mayores - tiene 70 años - porque su cuidado ya requería otras necesidades que su familia no podía brindarle.

Sin embargo, en las últimas horas, una publicación de Emma Heming, su esposa, sorprendió a todos y encendió las alarmas sobre lo que habría sucedido con el actor. En su posteo, dedicado exclusivamente a Bruce, la empresaria habló en pasado, por lo que encendió rumores de un posible fallecimiento del actor.

El posteo incluía una imagen de 2008 tomada en un parque de diversiones, donde Emma y Bruce aparecen sonrientes en una montaña rusa. Según relató, había llevado a sus hijos a Magic Mountain con amigos y recordó que el juego Viper no resultó tan divertido como lo recordaba. No obstante, aclaró que la última vez que lo había disfrutado fue junto a Bruce, en 2008, y que ese momento sí había sido especial.

Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”, escribió Hemming. Tal es así que, con este tono nostálgico y con esta frase, causó cierto impacto en sus seguidores. De todas maneras, luego de la repercusión, ella misma desmintió los rumores de fallecimiento con otro posteo celebrando un nuevo aniversario con Willis.

En el mismo, escribió: "Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor" junto a una foto de ellos mostrándose muy enamorados.

