Así fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity
La viuda de Diego Maradona reemplaza a Maxi López, quien viajó a Suiza para el nacimiento de su segundo hijo con la modelo Daniela Christiansson.
Claudia Villafañe volvió a ponerse el delantal de MasterChef Celebrity y su ingreso no pasó desapercibido, la ganadora de la primera temporada del certamen regresó al reality de Telefe para reemplazar a Maxi López. El participante se ausentó del programa tras convertirse nuevamente en padre junto a su pareja Daniela Christiansson. El nacimiento de su hijo Lando ocurrió el 31 de diciembre de 2025.
El regreso de La Tata, como la llamaban en el programa, impactó rápidamente en el ánimo del resto de los participantes. El exfutbolista Claudio “Turco” Husaín admitió sentir la presión de competir con una campeona, mientras que Sofi Martínez expresó sorpresa al descubrir que estaba permitido pedir como reemplazo a una ganadora del certamen. El Chino Leunis valoró la experiencia de Villafañe y destacó el acierto de López al elegirla como suplente, recordando el apoyo que ella le brindó en etapas anteriores de la competencia. Wanda Nara también celebró su vuelta y bromeó sobre la dinámica: “Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente”, estableciendo a la empresaria como una nueva referencia dentro del grupo.
Para el desafío, Marixa Balli utilizó la medalla dorada obtenida la semana anterior para elegir a Villafañe como compañera. Juntas presentaron un plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne, que recibió la aprobación unánime de los jurados. La participación de Claudia Villafañe reconfigura el juego en una etapa clave del reality y vuelve a demostrar que, en MasterChef Celebrity, cada ausencia puede convertirse en un giro inesperado que altera el equilibrio de la competencia.
La trayectoria del concurso ha visto consagrarse primero a Villafañe, seguida por Gastón Dalmau y Micaela Viciconte en ediciones posteriores. En una edición especial, Sofía Pachano resultó ganadora, consolidando la presencia de figuras reconocidas a lo largo de las distintas temporadas. La tendencia de convocar a ganadores previos como reemplazo ante ausencias ha añadido desafíos y nuevas dinámicas a la competencia.
A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. La intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando ambas concurrían al mismo gimnasio.
