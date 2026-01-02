Así fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity

La trayectoria del concurso ha visto consagrarse primero a Villafañe, seguida por Gastón Dalmau y Micaela Viciconte en ediciones posteriores. En una edición especial, Sofía Pachano resultó ganadora, consolidando la presencia de figuras reconocidas a lo largo de las distintas temporadas. La tendencia de convocar a ganadores previos como reemplazo ante ausencias ha añadido desafíos y nuevas dinámicas a la competencia.

A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. La intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando ambas concurrían al mismo gimnasio.