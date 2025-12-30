El regalo que conmovió a Maxi López en su despedida de MasterChef Celebrity: qué recibió

llanto maxi lopez masterchef

Un gesto que quebró al participante

La despedida no fue un trámite frío. El trío de jurados, compuesto por Martitegui, De Santis y Betular, sorprendió al concursante con un detalle que lo desarmó frente a las cámaras. Le obsequiaron una réplica miniatura del delantal oficial del programa para Lando, el bebé que está en camino. Este gesto simbólico desató las lágrimas de López, quien encontró en ese regalo el impulso necesario para asegurar que su historia en el reality todavía no terminó. Al respecto, el futbolista aseguró: “Todo esto me da más fuerzas para volver”.