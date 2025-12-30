El regalo que conmovió a Maxi López en su despedida de MasterChef Celebrity: qué recibió
El exfutbolista contó que vuelve a Suiza para acompañar a su pareja quien se encuentra esperando su segundo hijo en común. La emoción del participante.
La cocina más famosa del país vivió una jornada cargada de sensibilidad que caló hondo en los espectadores. Maxi López, quien supo ganarse un lugar destacado en la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina, tuvo que poner una pausa a su participación. No se trata de una eliminación por desempeño, sino de un llamado mucho más importante: el de su familia, que lo aguarda al otro lado del Atlántico.
El exdelantero, que actualmente vive en Ginebra, tomó la decisión de volar hacia Suiza para acompañar a su pareja, la modelo Daniela Christiansson. La razón es la llegada de su segundo hijo juntos, un evento que el deportista no piensa perderse. Con la honestidad que lo caracteriza, Maxi bajó de la zona de seguridad para hablarle a sus compañeros y a los televidentes, dejando en claro su situación: “Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”.
Un gesto que quebró al participante
La despedida no fue un trámite frío. El trío de jurados, compuesto por Martitegui, De Santis y Betular, sorprendió al concursante con un detalle que lo desarmó frente a las cámaras. Le obsequiaron una réplica miniatura del delantal oficial del programa para Lando, el bebé que está en camino. Este gesto simbólico desató las lágrimas de López, quien encontró en ese regalo el impulso necesario para asegurar que su historia en el reality todavía no terminó. Al respecto, el futbolista aseguró: “Todo esto me da más fuerzas para volver”.
Esta no es la primera vez que el exjugador debe priorizar sus compromisos en el exterior. En una etapa previa del concurso, su lugar fue ocupado por Marley, quien curiosamente volverá a cruzarse en su camino muy pronto, ya que tienen planeado grabar un encuentro para el ciclo de viajes del conductor en tierras suizas.
Pese a los kilómetros que lo separarán del estudio por un tiempo, el compromiso de Maxi con el certamen quedó sellado con sus propias palabras. Antes de retirarse, reafirmó su intención de retomar su puesto en la cocina apenas su situación familiar se lo permita: “Vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de Masterchef”. Por ahora, el programa pierde a una de sus figuras más queridas, pero la puerta queda abierta para su esperado regreso.
