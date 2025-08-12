Amor en puerta: Carlos Monti estaría saliendo con la mejor amiga de su esposa fallecida
El periodista de espectáculos, que perdió a su pareja hace dos años, habría comenzado una relación sentimental con Alicia, una íntima amiga de su difunta esposa.
Luego de atravesar un profundo duelo por la pérdida de su esposa hace dos años, Carlos Monti parece haber dado un paso hacia adelante en lo sentimental. El reconocido periodista de espectáculos volvió a estar en el centro de atención no por su trabajo, sino por un romance que habría comenzado con una persona muy cercana a su círculo íntimo: Alicia, mejor conocida como Liz, una amiga muy especial de su difunta esposa.
La historia salió a la luz después de que ambos fueran vistos juntos en un cumpleaños de amigos en común, evento en el que la pareja se mostró muy cómoda y cercana. Según confirmó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, este vínculo no es reciente, sino que se habría ido consolidando con el tiempo, aunque Monti habría optado por mantenerlo en un perfil bajo.
El dato que más sorprendió a quienes conocen al periodista es que Alicia y la esposa de Monti mantenían una amistad profunda, lo que convierte a esta nueva relación en algo muy particular y delicado para su entorno. El proceso de duelo de Monti fue largo y difícil, y quienes lo acompañaron en ese momento comprenden que dar este paso adelante no ha sido sencillo.
Por esta razón, fuentes cercanas indicaron que Monti preferiría que esta relación se mantuviera en un "stand by" público, evitando que los detalles se vuelvan demasiado mediáticos. Sin embargo, la pareja no oculta su buena sintonía y se mostró feliz y relajada en el cumpleaños, dejando en evidencia que esta nueva etapa sentimental tiene bases sólidas.
Este hecho marcó un punto de inflexión en la vida del periodista, quien ahora parece dispuesto a rearmar su vida afectiva a pesar del peso de la pérdida y la complejidad que implica estar con alguien tan cercana a su historia personal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario