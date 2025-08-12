Amor en puerta: Carlos Monti estaría saliendo con la mejor amiga de su esposa fallecida

carlosmonti 2

El dato que más sorprendió a quienes conocen al periodista es que Alicia y la esposa de Monti mantenían una amistad profunda, lo que convierte a esta nueva relación en algo muy particular y delicado para su entorno. El proceso de duelo de Monti fue largo y difícil, y quienes lo acompañaron en ese momento comprenden que dar este paso adelante no ha sido sencillo.